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Сайт Кремля обновил биографию Путина - РИА Новости, 13.07.2024
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09:41 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/biografiya-1959394820.html
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Сайт Кремля обновил биографию Путина - РИА Новости, 13.07.2024
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Страница с биографией президента России Владимира Путина обновилась на сайте Кремля, она дополнена сведениями о событиях с 2018 по 2024 год. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:41
2024-07-13T09:41
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Страница с биографией президента России Владимира Путина обновилась на сайте Кремля, она дополнена сведениями о событиях с 2018 по 2024 год. Предыдущая версия оканчивалась итогами выборов 2018 года. Сейчас в раздел включены данные об открытии движения по Крымскому мосту, Чемпионате мира по футболу в РФ, пандемии коронавируса и создании вакцины "Спутник", принятии поправок в Конституцию. Отдельная глава посвящена СВО. В ней приводится цитата главы государства: "Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, – сказал Президент России. – И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации". Также в этой главе рассказывается о проведении референдумов и вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Последний раздел на сайте посвящен выборам 2024 года. В нем сообщается об объявлении Путиным решения баллотироваться во время беседы с участниками торжественного мероприятия по случаю празднования Дня героев Отечества, о результатах голосования, инаугурации и указе о "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, политика
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Политика
Сайт Кремля обновил биографию Путина

Биографию Путина на сайте Кремля дополнили сведениями о событиях 2018-2024 годов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Страница с биографией президента России Владимира Путина обновилась на сайте Кремля, она дополнена сведениями о событиях с 2018 по 2024 год.
Предыдущая версия оканчивалась итогами выборов 2018 года.
Сейчас в раздел включены данные об открытии движения по Крымскому мосту, Чемпионате мира по футболу в РФ, пандемии коронавируса и создании вакцины "Спутник", принятии поправок в Конституцию.
Отдельная глава посвящена СВО. В ней приводится цитата главы государства: "Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, – сказал Президент России. – И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".
Также в этой главе рассказывается о проведении референдумов и вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Последний раздел на сайте посвящен выборам 2024 года. В нем сообщается об объявлении Путиным решения баллотироваться во время беседы с участниками торжественного мероприятия по случаю празднования Дня героев Отечества, о результатах голосования, инаугурации и указе о "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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