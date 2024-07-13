https://ria.ru/20240713/biografiya-1959394820.html
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Сайт Кремля обновил биографию Путина - РИА Новости, 13.07.2024
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Страница с биографией президента России Владимира Путина обновилась на сайте Кремля, она дополнена сведениями о событиях с 2018 по 2024 год. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:41
2024-07-13T09:41
2024-07-13T09:41
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:162:3070:1889_1920x0_80_0_0_803d86371e5f5f0d6192779b75b692f9.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Страница с биографией президента России Владимира Путина обновилась на сайте Кремля, она дополнена сведениями о событиях с 2018 по 2024 год. Предыдущая версия оканчивалась итогами выборов 2018 года. Сейчас в раздел включены данные об открытии движения по Крымскому мосту, Чемпионате мира по футболу в РФ, пандемии коронавируса и создании вакцины "Спутник", принятии поправок в Конституцию. Отдельная глава посвящена СВО. В ней приводится цитата главы государства: "Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, – сказал Президент России. – И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации". Также в этой главе рассказывается о проведении референдумов и вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Последний раздел на сайте посвящен выборам 2024 года. В нем сообщается об объявлении Путиным решения баллотироваться во время беседы с участниками торжественного мероприятия по случаю празднования Дня героев Отечества, о результатах голосования, инаугурации и указе о "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, политика
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Политика
Сайт Кремля обновил биографию Путина
Биографию Путина на сайте Кремля дополнили сведениями о событиях 2018-2024 годов