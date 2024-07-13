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В Воронежской и Курской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:19 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/bespilotniki-1959369360.html
В Воронежской и Курской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Воронежской и Курской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024
В Воронежской и Курской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской и Курской областях, сообщают власти. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T01:19
2024-07-13T01:19
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
воронежская область
александр гусев (губернатор)
алексей смирнов (политик)
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской и Курской областях, сообщают власти. "Отбой опасности атаки беспилотников в регионе!", - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. Отбой опасности атаки беспилотников в Курской области также подтвердил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки беспилотников", - написал он в Telegram-канале. Опасность атаки бесплотников была объявлена в Воронежской и Курской областях 12 июля в 23.58 мск.
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, воронежская область, александр гусев (губернатор), алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Воронежской и Курской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявили отбой опасности атаки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской и Курской областях, сообщают власти.
"Отбой опасности атаки беспилотников в регионе!", - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
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Отбой опасности атаки беспилотников в Курской области также подтвердил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки беспилотников", - написал он в Telegram-канале.
Опасность атаки бесплотников была объявлена в Воронежской и Курской областях 12 июля в 23.58 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Алексей Смирнов (политик)Россия
 
 
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