https://ria.ru/20240713/bespilotniki-1959369360.html

В Воронежской и Курской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Воронежской и Курской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024

В Воронежской и Курской областях объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской и Курской областях, сообщают власти. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T01:19

2024-07-13T01:19

2024-07-13T01:19

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

воронежская область

александр гусев (губернатор)

алексей смирнов (политик)

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронежской и Курской областях, сообщают власти. "Отбой опасности атаки беспилотников в регионе!", - написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. Отбой опасности атаки беспилотников в Курской области также подтвердил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки беспилотников", - написал он в Telegram-канале. Опасность атаки бесплотников была объявлена в Воронежской и Курской областях 12 июля в 23.58 мск.

https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

воронежская область

россия

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происшествия, курская область, воронежская область, александр гусев (губернатор), алексей смирнов (политик) , россия