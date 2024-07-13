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Командующий силами спецопераций Белоруссии рассказал о ситуации на границе - РИА Новости, 13.07.2024
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21:56 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/belorussiya-1959484620.html
Командующий силами спецопераций Белоруссии рассказал о ситуации на границе
Командующий силами спецопераций Белоруссии рассказал о ситуации на границе - РИА Новости, 13.07.2024
Командующий силами спецопераций Белоруссии рассказал о ситуации на границе
На границе Украины и Белоруссии на сегодняшний день не осуществляется никаких провокационных действий, заявил командующий силами специальных операций... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:56
2024-07-13T21:56
в мире
белоруссия
украина
минск
вадим денисенко
александр лукашенко
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МИНСК, 13 июл - РИА Новости. На границе Украины и Белоруссии на сегодняшний день не осуществляется никаких провокационных действий, заявил командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко. "На сегодняшний день нет никаких провокационных действий. Мы наблюдаем, как уже на стороне Украины группировки отходят от линии соприкосновения. Мы будем действовать в соответствии с решением, которое будет принято генеральным штабом", - приводит его слова пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале. Денисенко отметил, что "всё спокойно выполняется в штатном режиме". "Но силы специальных операций на заранее подготовленных рубежах, и мы готовы к выполнению задач", - подчеркнул он. В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у белорусской границы. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками в Брестской области на юге страны заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html
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в мире, белоруссия, украина, минск, вадим денисенко, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Вадим Денисенко, Александр Лукашенко
Командующий силами спецопераций Белоруссии рассказал о ситуации на границе

Командующий силами спецопераций Белоруссии: провокаций на границе с Украиной нет

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 13 июл - РИА Новости. На границе Украины и Белоруссии на сегодняшний день не осуществляется никаких провокационных действий, заявил командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко.
"На сегодняшний день нет никаких провокационных действий. Мы наблюдаем, как уже на стороне Украины группировки отходят от линии соприкосновения. Мы будем действовать в соответствии с решением, которое будет принято генеральным штабом", - приводит его слова пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале.
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Денисенко отметил, что "всё спокойно выполняется в штатном режиме".
"Но силы специальных операций на заранее подготовленных рубежах, и мы готовы к выполнению задач", - подчеркнул он.
В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у белорусской границы. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками в Брестской области на юге страны заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
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