https://ria.ru/20240713/belorussiya-1959484620.html

Командующий силами спецопераций Белоруссии рассказал о ситуации на границе

Командующий силами спецопераций Белоруссии рассказал о ситуации на границе - РИА Новости, 13.07.2024

Командующий силами спецопераций Белоруссии рассказал о ситуации на границе

На границе Украины и Белоруссии на сегодняшний день не осуществляется никаких провокационных действий, заявил командующий силами специальных операций... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T21:56

2024-07-13T21:56

2024-07-13T21:56

в мире

белоруссия

украина

минск

вадим денисенко

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845045636_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_39628f02d5a8b98ddbb5b0cd570c10e9.jpg

МИНСК, 13 июл - РИА Новости. На границе Украины и Белоруссии на сегодняшний день не осуществляется никаких провокационных действий, заявил командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко. "На сегодняшний день нет никаких провокационных действий. Мы наблюдаем, как уже на стороне Украины группировки отходят от линии соприкосновения. Мы будем действовать в соответствии с решением, которое будет принято генеральным штабом", - приводит его слова пресс-служба минобороны в своем Telegram-канале. Денисенко отметил, что "всё спокойно выполняется в штатном режиме". "Но силы специальных операций на заранее подготовленных рубежах, и мы готовы к выполнению задач", - подчеркнул он. В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у белорусской границы. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками в Брестской области на юге страны заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html

https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959468254.html

белоруссия

украина

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, украина, минск, вадим денисенко, александр лукашенко