https://ria.ru/20240713/belorussiya-1959480011.html
Минобороны Белоруссии приступило к отводу войск на южных рубежах
Минобороны Белоруссии приступило к отводу войск на южных рубежах - РИА Новости, 13.07.2024
Минобороны Белоруссии приступило к отводу войск на южных рубежах
Министерство обороны Белоруссии немедленно приступает к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации, сообщил глава... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T21:22
2024-07-13T21:22
2024-07-13T21:36
белоруссия
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украина
виктор хренин
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии немедленно приступает к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации, сообщил глава оборонного ведомства Виктор Хренин.Ранее власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у белорусской границы. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками в Брестской области на юге страны заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации."Мы видим, что напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи", - приводит слова министра пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.По словам Хренина, на южной границе останутся "незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки".
https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html
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белоруссия, в мире, украина, виктор хренин, александр лукашенко, минск
Белоруссия, В мире, Украина, Виктор Хренин, Александр Лукашенко, Минск
Минобороны Белоруссии приступило к отводу войск на южных рубежах
Глава МО Белоруссии: ведомство приступило к отводу войск на южных рубежах