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СМИ: всего несколько демократов-сенаторов поддержали Байдена на встрече - РИА Новости, 13.07.2024
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16:15 13.07.2024 (обновлено: 16:16 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/bayden-1959445541.html
СМИ: всего несколько демократов-сенаторов поддержали Байдена на встрече
СМИ: всего несколько демократов-сенаторов поддержали Байдена на встрече - РИА Новости, 13.07.2024
СМИ: всего несколько демократов-сенаторов поддержали Байдена на встрече
Всего несколько сенаторов-демократов на встрече с советниками президента США Джо Байдена заявили о поддержке главы Белого дома в качестве кандидата партии на... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:15
2024-07-13T16:16
в мире
сша
пенсильвания
иллинойс
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Всего несколько сенаторов-демократов на встрече с советниками президента США Джо Байдена заявили о поддержке главы Белого дома в качестве кандидата партии на предстоящих президентских выборах, сообщает издание Politico cо ссылкой на источники. По информации издания, во время "сложной и местами слезливой" встречи с советниками президента Майком Донилом, Стивом Рикетти, а также председателем предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон в четверг сенаторы высказали свою обеспокоенность тем, сможет ли 81-летний Байден руководить страной еще четыре года, но к концу встречи один из законодателей - сенатор Джон Феттерман от штата Пенсильвания, впервые избранный в конгресс, - высказал недовольство словами коллег. "Сенатор задал вопрос: кто с ним, кто готов поддержать Байдена в качестве кандидата от партии? Не более четырех человек заявили, что они готовы", - пишет издание со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом встречи. Издание называет всего двоих поддержавших Феттермана - сенатора Криса Кунса от штата Делавер и Тамми Дакуорфа от Иллинойса, при этом отмечает, что на встречу пришли не все демократы из сената, а часть присутствовавших уже ушла. "Ничтожная демонстрация поддержки Байдена за закрытыми дверями показала, что при всей нерешительности в вопросе о том, следует ли противостоять Байдену и как доверие избранных демократов к президенту упало до катастрофического минимума. Хотя демократы в сенате в основном хранят публичное молчание, Байдену, возможно, придется идти вперед, несмотря на подавляющее недоверие со стороны его бывших коллег по сенату. Большинство членов Демократической фракции покинули заседание в четверг обеспокоенными тем, что партия идет по пути, на котором Байден стоит в бюллетене", - отмечает издание. Ранее газета Hill сообщала о том, что советники Байдена в четверг должны были встретиться с сенаторами от Демократической партии для обсуждения шансов американского лидера на победу в выборах. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
https://ria.ru/20240713/ssha-1959375324.html
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в мире, сша, пенсильвания, иллинойс, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Иллинойс, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
СМИ: всего несколько демократов-сенаторов поддержали Байдена на встрече

Politico: всего несколько демократов-сенаторов поддержали Байдена на встрече

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Всего несколько сенаторов-демократов на встрече с советниками президента США Джо Байдена заявили о поддержке главы Белого дома в качестве кандидата партии на предстоящих президентских выборах, сообщает издание Politico cо ссылкой на источники.
По информации издания, во время "сложной и местами слезливой" встречи с советниками президента Майком Донилом, Стивом Рикетти, а также председателем предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон в четверг сенаторы высказали свою обеспокоенность тем, сможет ли 81-летний Байден руководить страной еще четыре года, но к концу встречи один из законодателей - сенатор Джон Феттерман от штата Пенсильвания, впервые избранный в конгресс, - высказал недовольство словами коллег.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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"Сенатор задал вопрос: кто с ним, кто готов поддержать Байдена в качестве кандидата от партии? Не более четырех человек заявили, что они готовы", - пишет издание со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом встречи.
Издание называет всего двоих поддержавших Феттермана - сенатора Криса Кунса от штата Делавер и Тамми Дакуорфа от Иллинойса, при этом отмечает, что на встречу пришли не все демократы из сената, а часть присутствовавших уже ушла.
"Ничтожная демонстрация поддержки Байдена за закрытыми дверями показала, что при всей нерешительности в вопросе о том, следует ли противостоять Байдену и как доверие избранных демократов к президенту упало до катастрофического минимума. Хотя демократы в сенате в основном хранят публичное молчание, Байдену, возможно, придется идти вперед, несмотря на подавляющее недоверие со стороны его бывших коллег по сенату. Большинство членов Демократической фракции покинули заседание в четверг обеспокоенными тем, что партия идет по пути, на котором Байден стоит в бюллетене", - отмечает издание.
Ранее газета Hill сообщала о том, что советники Байдена в четверг должны были встретиться с сенаторами от Демократической партии для обсуждения шансов американского лидера на победу в выборах.
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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