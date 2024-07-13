https://ria.ru/20240713/bayden-1959403946.html

Премьер Греции не стал комментировать состояние Байдена в интервью CNN

Премьер Греции не стал комментировать состояние Байдена в интервью CNN - РИА Новости, 13.07.2024

Премьер Греции не стал комментировать состояние Байдена в интервью CNN

Премьер Греции Кириакос Мицотакис в интервью CNN не стал обсуждать состояние президента США Джо Байдена, заметив, что на саммите НАТО Байден был красноречив и... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:57

2024-07-13T10:57

2024-07-13T10:57

сша

греция

джо байден

нато

оон

в мире

президентские выборы в сша

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АФИНЫ, 13 июл - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис в интервью CNN не стал обсуждать состояние президента США Джо Байдена, заметив, что на саммите НАТО Байден был красноречив и не делал ошибок. Мицотакис дал интервью в Нью-Йорке, куда он поехал на встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем после юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. Текст интервью распространила пресс-служба премьера. Ведущая сказала, что Мицотакис много лет знаком с Байденом, и спросила, заметил ли он какие-либо явные изменения и понимает ли те опасения, которые сейчас высказываются. "Я понимаю интерес к этому вопросу, но по понятным причинам не буду вдаваться в эту дискуссию. Президент Байден присутствовал на всех встречах НАТО, он всегда там был. Он красноречиво говорил по важным вопросам. Выборы в США - это дело граждан США", - ответил Мицотакис. Он подтвердил, что у него была возможность поговорить с Байденом. "Но, очевидно, в этих рамках, как вы знаете, у вас не так много времени, чтобы поговорить с организатором. Но он всегда был приветливым и очень интересным, как и всегда со мной",- сказал Мицотакис. Ведущая заметила, что на пресс-конференции Байден допустил ошибку и объявил российского лидера Владимира Путина президентом Украины, уточнив, что он быстро поправился. Она спросила, были ли подобные неловкие моменты в зале заседаний. "Меня там не было, потому что это было во время пресс-конференции. Он не допустил ни одной ошибки в своей речи, пока я был там. Знаете, я понимаю его растерянность, но, как известно, на публичных мероприятиях иногда случаются такие вещи", - сказал премьер Греции. Поведение и оговорки президента США Байдена широко обсуждаются в последнее время. Провальные дебаты Байдена с республиканцем Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240712/smi-1959151702.html

https://ria.ru/20240712/bayden-1959157701.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1956135283.html

https://ria.ru/20240712/ogovorka-1959159786.html

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

сша

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сша, греция, джо байден, нато, оон, в мире, президентские выборы в сша