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Экс-конгрессмены призвали Байдена отказаться от участия в выборах - РИА Новости, 13.07.2024
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05:28 13.07.2024 (обновлено: 05:58 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/bayden-1959378163.html
Экс-конгрессмены призвали Байдена отказаться от участия в выборах
Экс-конгрессмены призвали Байдена отказаться от участия в выборах - РИА Новости, 13.07.2024
Экс-конгрессмены призвали Байдена отказаться от участия в выборах
Группа из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США направила президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:28
2024-07-13T05:58
в мире
сша
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группа из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США направила президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в президентских выборах, сообщает издание Politico, в распоряжение которого попало письмо. "Президент Байден лучше всего послужит стране, которую он любит, высвободив делегатов съезда, которые пообещали назначить его кандидатом на второй срок… Мы просим его принять это решение", - приводит издание выдержку из письма. Отмечается, что авторы письма предупредили Байдена, что его участие в президентских выборах не только грозит его собственным поражением и победой республиканца Дональда Трампа, но и может подорвать позиции демократов в конгрессе и местных законодательных органах. Провальные дебаты Байдена с республиканцем Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался. После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Экс-конгрессмены призвали Байдена отказаться от участия в выборах

Politico: 24 бывших конгрессмена призвали Байдена отказаться от выборов

© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Группа из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США направила президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в президентских выборах, сообщает издание Politico, в распоряжение которого попало письмо.
"Президент Байден лучше всего послужит стране, которую он любит, высвободив делегатов съезда, которые пообещали назначить его кандидатом на второй срок… Мы просим его принять это решение", - приводит издание выдержку из письма.
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Отмечается, что авторы письма предупредили Байдена, что его участие в президентских выборах не только грозит его собственным поражением и победой республиканца Дональда Трампа, но и может подорвать позиции демократов в конгрессе и местных законодательных органах.
Провальные дебаты Байдена с республиканцем Дональдом Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.
После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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