https://ria.ru/20240713/afganistan-1959389178.html

Запад сохраняет влияние в Афганистане, заявил постпред России при ОДКБ

Запад сохраняет влияние в Афганистане, заявил постпред России при ОДКБ - РИА Новости, 13.07.2024

Запад сохраняет влияние в Афганистане, заявил постпред России при ОДКБ

Запад сохраняет влияние в Афганистане, где находятся и спонсируются с конкретными целями террористические группы, в ответ Россия ведет диалог с властями страны, РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T09:00

2024-07-13T09:00

2024-07-13T09:00

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афганистан

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Запад сохраняет влияние в Афганистане, где находятся и спонсируются с конкретными целями террористические группы, в ответ Россия ведет диалог с властями страны, заявил РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. "Заявлять о том, что западники полностью оттуда ушли, нельзя. Улетающие самолеты, за которые хватались остававшиеся в аэропорту люди, создали неприятную картинку, которую на Западе хотели побыстрее забыть. Но, образно говоря, не все самолеты улетели и не все агенты разъехались. Поэтому, естественно, каналы влияния остались, они задействуются", - заявил Васильев РИА Новости. Он отметил, что в Афганистане находятся группы террористической направленности, они носят различные наименования, имеют различный конфессиональный и национальный составы. "Понятно, что любая организация требует финансирования. И это финансирование идет не "из воздуха". Оно осуществляется целенаправленно и вполне с конкретными целями. Мы это не только видим, но и предпринимаем ответные меры, в том числе через диалог с действующими властями в Афганистане", - отметил Васильев.

https://ria.ru/20240621/afganistan-1954619712.html

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в мире, афганистан, россия