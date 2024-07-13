Рейтинг@Mail.ru
Запад сохраняет влияние в Афганистане, заявил постпред России при ОДКБ - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/afganistan-1959389178.html
Запад сохраняет влияние в Афганистане, заявил постпред России при ОДКБ
Запад сохраняет влияние в Афганистане, заявил постпред России при ОДКБ - РИА Новости, 13.07.2024
Запад сохраняет влияние в Афганистане, заявил постпред России при ОДКБ
Запад сохраняет влияние в Афганистане, где находятся и спонсируются с конкретными целями террористические группы, в ответ Россия ведет диалог с властями страны, РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:00
2024-07-13T09:00
в мире
афганистан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_f779daa9150527a4f8cc2a08f0768a6e.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Запад сохраняет влияние в Афганистане, где находятся и спонсируются с конкретными целями террористические группы, в ответ Россия ведет диалог с властями страны, заявил РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. "Заявлять о том, что западники полностью оттуда ушли, нельзя. Улетающие самолеты, за которые хватались остававшиеся в аэропорту люди, создали неприятную картинку, которую на Западе хотели побыстрее забыть. Но, образно говоря, не все самолеты улетели и не все агенты разъехались. Поэтому, естественно, каналы влияния остались, они задействуются", - заявил Васильев РИА Новости. Он отметил, что в Афганистане находятся группы террористической направленности, они носят различные наименования, имеют различный конфессиональный и национальный составы. "Понятно, что любая организация требует финансирования. И это финансирование идет не "из воздуха". Оно осуществляется целенаправленно и вполне с конкретными целями. Мы это не только видим, но и предпринимаем ответные меры, в том числе через диалог с действующими властями в Афганистане", - отметил Васильев.
https://ria.ru/20240621/afganistan-1954619712.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_471e3f51512e9fd4c6299b66fa83b00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, россия
В мире, Афганистан, Россия
Запад сохраняет влияние в Афганистане, заявил постпред России при ОДКБ

Постпред при ОДКБ Васильев: Запад сохраняет влияние в Афганистане

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Запад сохраняет влияние в Афганистане, где находятся и спонсируются с конкретными целями террористические группы, в ответ Россия ведет диалог с властями страны, заявил РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
«
"Заявлять о том, что западники полностью оттуда ушли, нельзя. Улетающие самолеты, за которые хватались остававшиеся в аэропорту люди, создали неприятную картинку, которую на Западе хотели побыстрее забыть. Но, образно говоря, не все самолеты улетели и не все агенты разъехались. Поэтому, естественно, каналы влияния остались, они задействуются", - заявил Васильев РИА Новости.
Он отметил, что в Афганистане находятся группы террористической направленности, они носят различные наименования, имеют различный конфессиональный и национальный составы.
"Понятно, что любая организация требует финансирования. И это финансирование идет не "из воздуха". Оно осуществляется целенаправленно и вполне с конкретными целями. Мы это не только видим, но и предпринимаем ответные меры, в том числе через диалог с действующими властями в Афганистане", - отметил Васильев.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Террористы в Афганистане могут завладеть западным оружием, заявил Небензя
21 июня, 19:55
 
В миреАфганистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала