https://ria.ru/20240712/zlatoust-1959195896.html

В Златоусте начали проверку после ДТП с двумя трамваями

В Златоусте начали проверку после ДТП с двумя трамваями - РИА Новости, 12.07.2024

В Златоусте начали проверку после ДТП с двумя трамваями

Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя трамваями в городе Златоуст Челябинской области, где погиб пешеход, а также водитель трамвая и семь пассажиров... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:09

2024-07-12T12:09

2024-07-12T12:13

происшествия

златоуст

челябинская область

угибдд

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя трамваями в городе Златоуст Челябинской области, где погиб пешеход, а также водитель трамвая и семь пассажиров получили травмы, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным УГИБДД, ДТП произошло 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 - столкнулись 2 трамвая, после чего трамвай продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. Пешеход скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров. "По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Златоуста Рустем Акманов", - говорится в сообщении. По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что ДТП произошло при буксировке пустого вагона – трамвай перед собой буксировал пустой вагон, но во время движения сцепка порвалась. В результате вагон без водителя набрал скорость на уклоне и врезался в трамвай с пассажирами, который стоял на остановке общественного транспорта, уточнил он.

https://ria.ru/20240608/dtp-1951589880.html

https://ria.ru/20210726/dtp-1742873840.html

златоуст

челябинская область

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происшествия, златоуст, челябинская область, угибдд