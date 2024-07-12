В Златоусте начали проверку после ДТП с двумя трамваями
Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя трамваями в Челябинской области
© Фото : Госавтоинспекция Челябинской областиМесто столкновения трамваев в Златоусте
© Фото : Госавтоинспекция Челябинской области
Место столкновения трамваев в Златоусте
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после ДТП с двумя трамваями в городе Златоуст Челябинской области, где погиб пешеход, а также водитель трамвая и семь пассажиров получили травмы, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 - столкнулись 2 трамвая, после чего трамвай продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. Пешеход скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров.
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"По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров транспортом. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Златоуста Рустем Акманов", - говорится в сообщении.
По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что ДТП произошло при буксировке пустого вагона – трамвай перед собой буксировал пустой вагон, но во время движения сцепка порвалась. В результате вагон без водителя набрал скорость на уклоне и врезался в трамвай с пассажирами, который стоял на остановке общественного транспорта, уточнил он.
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