https://ria.ru/20240712/zhivotnye-1959296004.html

Водные процедуры и лед: животных в ростовском зоопарке спасают от жары

Водные процедуры и лед: животных в ростовском зоопарке спасают от жары - РИА Новости, 12.07.2024

Водные процедуры и лед: животных в ростовском зоопарке спасают от жары

Животные в Ростовском-на-Дону зоопарке в целом неплохо переносят жаркую погоду, а чтобы им было комфортнее, работники устраивают своим подопечным водные... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:16

2024-07-12T17:16

2024-07-12T17:16

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Животные в Ростовском-на-Дону зоопарке в целом неплохо переносят жаркую погоду, а чтобы им было комфортнее, работники устраивают своим подопечным водные процедуры и дают замороженную еду, рассказал РИА Новости представитель зоопарка. С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. Спасатели периодически распространяют экстренное предупреждение о жаре в 40-42 градуса. "В целом большинство животных у нас в зоопарке давно, многие рождены здесь же, поэтому они адаптированы к такой жаркой погоде", - рассказал собеседник агентства. Тем не менее, по его словам, во время жары животным дают больше воды и устраивают водные процедуры. "На днях мы устраивали такие процедуры зубрам, быкам и лосю, им понравилось. Слонов тоже часто купаем, им нравится ловить воду ртом, хоботом и играть", - сказал он. У белых медведей в зоопарке есть охлаждаемый бассейн и ледогенератор. "Даем им замороженную рыбу. И другим животным, которым можно, тоже даем замороженные фрукты, овощи и лед", - поделились в зоопарке.

https://ria.ru/20240711/medved-1958956825.html

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Алёна Пава

ростовская область, животные, дикие животные