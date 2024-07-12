https://ria.ru/20240712/zhivotnye-1959296004.html
Водные процедуры и лед: животных в ростовском зоопарке спасают от жары
Водные процедуры и лед: животных в ростовском зоопарке спасают от жары - РИА Новости, 12.07.2024
Водные процедуры и лед: животных в ростовском зоопарке спасают от жары
Животные в Ростовском-на-Дону зоопарке в целом неплохо переносят жаркую погоду, а чтобы им было комфортнее, работники устраивают своим подопечным водные... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:16
2024-07-12T17:16
2024-07-12T17:16
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Животные в Ростовском-на-Дону зоопарке в целом неплохо переносят жаркую погоду, а чтобы им было комфортнее, работники устраивают своим подопечным водные процедуры и дают замороженную еду, рассказал РИА Новости представитель зоопарка. С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. Спасатели периодически распространяют экстренное предупреждение о жаре в 40-42 градуса. "В целом большинство животных у нас в зоопарке давно, многие рождены здесь же, поэтому они адаптированы к такой жаркой погоде", - рассказал собеседник агентства. Тем не менее, по его словам, во время жары животным дают больше воды и устраивают водные процедуры. "На днях мы устраивали такие процедуры зубрам, быкам и лосю, им понравилось. Слонов тоже часто купаем, им нравится ловить воду ртом, хоботом и играть", - сказал он. У белых медведей в зоопарке есть охлаждаемый бассейн и ледогенератор. "Даем им замороженную рыбу. И другим животным, которым можно, тоже даем замороженные фрукты, овощи и лед", - поделились в зоопарке.
https://ria.ru/20240711/medved-1958956825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, животные, дикие животные
Хорошие новости, Ростовская область, Животные, Дикие животные
Водные процедуры и лед: животных в ростовском зоопарке спасают от жары
Животных в зоопарке Ростова-на-Дону в июльскую жару снабжают водой и льдом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Животные в Ростовском-на-Дону зоопарке в целом неплохо переносят жаркую погоду, а чтобы им было комфортнее, работники устраивают своим подопечным водные процедуры и дают замороженную еду, рассказал РИА Новости представитель зоопарка.
С начала июля в Ростовской области
установилась экстремально жаркая погода. Спасатели периодически распространяют экстренное предупреждение о жаре в 40-42 градуса.
«
"В целом большинство животных у нас в зоопарке давно, многие рождены здесь же, поэтому они адаптированы к такой жаркой погоде", - рассказал собеседник агентства.
Тем не менее, по его словам, во время жары животным дают больше воды и устраивают водные процедуры.
«
"На днях мы устраивали такие процедуры зубрам, быкам и лосю, им понравилось. Слонов тоже часто купаем, им нравится ловить воду ртом, хоботом и играть", - сказал он.
У белых медведей в зоопарке есть охлаждаемый бассейн и ледогенератор. "Даем им замороженную рыбу. И другим животным, которым можно, тоже даем замороженные фрукты, овощи и лед", - поделились в зоопарке.