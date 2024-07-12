https://ria.ru/20240712/zhara-1959146353.html

Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару

Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару - РИА Новости, 12.07.2024

Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару

В жаркий период москвичам необходимо быть внимательными к своим питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:28

2024-07-12T09:28

2024-07-12T09:28

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В жаркий период москвичам необходимо быть внимательными к своим питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко – до плюс 28 - плюс 30 градусов… Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учётом погодных условий.

https://ria.ru/20230709/kinolog-1883033775.html

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общество, городское хозяйство москвы