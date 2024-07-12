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Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару
Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару - РИА Новости, 12.07.2024
Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару
В жаркий период москвичам необходимо быть внимательными к своим питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:28
2024-07-12T09:28
2024-07-12T09:28
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В жаркий период москвичам необходимо быть внимательными к своим питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко – до плюс 28 - плюс 30 градусов… Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учётом погодных условий.
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общество, городское хозяйство москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы
Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару
В Москве в жаркий период необходимо быть внимательными к своим питомцам