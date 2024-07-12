Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zhara-1959146353.html
Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару
Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару - РИА Новости, 12.07.2024
Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару
В жаркий период москвичам необходимо быть внимательными к своим питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:28
2024-07-12T09:28
общество
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956659624_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_f5cce8edad2191d38568f50abc002e4e.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В жаркий период москвичам необходимо быть внимательными к своим питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко – до плюс 28 - плюс 30 градусов… Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учётом погодных условий.
https://ria.ru/20230709/kinolog-1883033775.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956659624_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_9bbacc05c0cbdfacb73766dd3cc41a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы
Общество, Городское хозяйство Москвы
Москвичей призвали быть внимательными к своим питомцам в жару

В Москве в жаркий период необходимо быть внимательными к своим питомцам

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В жаркий период москвичам необходимо быть внимательными к своим питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко – до плюс 28 - плюс 30 градусов… Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учётом погодных условий.
Женщина выгуливает собаку в парке - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Кинолог призвал внимательно следить за собаками в жару
9 июля 2023, 03:05
 
ОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала