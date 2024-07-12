https://ria.ru/20240712/zerno-1959352631.html

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору - РИА Новости, 12.07.2024

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора", вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:11

2024-07-12T21:11

2024-07-12T21:11

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора", вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Кремль не исключает никаких договоренностей, в том числе и продолжения черноморской сделки, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Теперь мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Моя последняя встреча (на полях саммита ШОС в Астане – ред.) с президентом России, господином Путиным, была посвящена этому вопросу. На саммите НАТО мы обсуждали эти вопросы с господином Зеленским, президентом Украины. Мы также хотим работать по зерновому коридору с украинской стороной. Я надеюсь, что мы снова начнем работать по этому коридору", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути из Вашингтона.

https://ria.ru/20240710/orban-1958684270.html

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украина

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