Рейтинг@Mail.ru
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zerno-1959352631.html
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору - РИА Новости, 12.07.2024
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора", вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:11
2024-07-12T21:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
турция
владимир путин
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957440259_0:69:3081:1802_1920x0_80_0_0_3ae7cb171ed380ba04b628465fb0d207.jpg
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора", вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Кремль не исключает никаких договоренностей, в том числе и продолжения черноморской сделки, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Теперь мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Моя последняя встреча (на полях саммита ШОС в Астане – ред.) с президентом России, господином Путиным, была посвящена этому вопросу. На саммите НАТО мы обсуждали эти вопросы с господином Зеленским, президентом Украины. Мы также хотим работать по зерновому коридору с украинской стороной. Я надеюсь, что мы снова начнем работать по этому коридору", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути из Вашингтона.
https://ria.ru/20240710/orban-1958684270.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957440259_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_ba47ec08093e2d6c3e6d35c188942714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, турция, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, шос, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, НАТО, В мире
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору

Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пшеница. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению "зернового коридора", вопрос обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Кремль не исключает никаких договоренностей, в том числе и продолжения черноморской сделки, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Теперь мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Моя последняя встреча (на полях саммита ШОС в Астане – ред.) с президентом России, господином Путиным, была посвящена этому вопросу. На саммите НАТО мы обсуждали эти вопросы с господином Зеленским, президентом Украины. Мы также хотим работать по зерновому коридору с украинской стороной. Я надеюсь, что мы снова начнем работать по этому коридору", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути из Вашингтона.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
10 июля, 10:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганШОСНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала