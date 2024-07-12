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"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959364511.html
"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского
"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского - РИА Новости, 12.07.2024
"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского
Владимир Зеленский высокого о себе мнения, но у него нет перспектив, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T23:22
2024-07-12T23:22
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
леонид кучма
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский высокого о себе мнения, но у него нет перспектив, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Зеленский становится совершенно как обнаженный уже такой нерв. &lt;…&gt; Огромные ставки сделаны, и он себе, видимо, внушил что он какой-то величайший полководец государственный деятель. &lt;…&gt; Где у Зеленского есть перспектива? Нигде нет", — отметил он.По словам эксперта, сейчас на Украине наблюдается демографическая катастрофа, а ВСУ испытывают нехватку живой силы. Кроме того, приближается финансовый крах, а также возможен дефолт, добавил Соскин."Фронт трещит по швам. Они (ВС России. — Прим. Ред.) каждый день забирают какое-то село. &lt;…&gt; Где у Зеленского &lt;…&gt; позитивы, возможности? Он фактически как сейчас абсолютно игрок азартнейший, который ставит безумные ставки в казино, и даже не в карты, а в рулетку", — резюмировал он.Ранее в июне Президент России Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959352486.html
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россия, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Леонид Кучма
"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского

Соскин: Зеленский возомнил себя величайшим полководцем, но у него нет перспектив

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский высокого о себе мнения, но у него нет перспектив, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
"Зеленский становится совершенно как обнаженный уже такой нерв. <…> Огромные ставки сделаны, и он себе, видимо, внушил что он какой-то величайший полководец государственный деятель. <…> Где у Зеленского есть перспектива? Нигде нет", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В США жестко высказались о Зеленском
Вчера, 21:10
По словам эксперта, сейчас на Украине наблюдается демографическая катастрофа, а ВСУ испытывают нехватку живой силы. Кроме того, приближается финансовый крах, а также возможен дефолт, добавил Соскин.
"Фронт трещит по швам. Они (ВС России. — Прим. Ред.) каждый день забирают какое-то село. <…> Где у Зеленского <…> позитивы, возможности? Он фактически как сейчас абсолютно игрок азартнейший, который ставит безумные ставки в казино, и даже не в карты, а в рулетку", — резюмировал он.
Ранее в июне Президент России Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныЛеонид Кучма
 
 
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