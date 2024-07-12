https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959364511.html

"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского

"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского - РИА Новости, 12.07.2024

"Величайший полководец". В Киеве обратили внимание на поведение Зеленского

Владимир Зеленский высокого о себе мнения, но у него нет перспектив, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T23:22

2024-07-12T23:22

2024-07-12T23:22

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

леонид кучма

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский высокого о себе мнения, но у него нет перспектив, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube."Зеленский становится совершенно как обнаженный уже такой нерв. <…> Огромные ставки сделаны, и он себе, видимо, внушил что он какой-то величайший полководец государственный деятель. <…> Где у Зеленского есть перспектива? Нигде нет", — отметил он.По словам эксперта, сейчас на Украине наблюдается демографическая катастрофа, а ВСУ испытывают нехватку живой силы. Кроме того, приближается финансовый крах, а также возможен дефолт, добавил Соскин."Фронт трещит по швам. Они (ВС России. — Прим. Ред.) каждый день забирают какое-то село. <…> Где у Зеленского <…> позитивы, возможности? Он фактически как сейчас абсолютно игрок азартнейший, который ставит безумные ставки в казино, и даже не в карты, а в рулетку", — резюмировал он.Ранее в июне Президент России Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959352486.html

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html

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россия, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, леонид кучма