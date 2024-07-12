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В США жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959352486.html
В США жестко высказались о Зеленском
В США жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 12.07.2024
В США жестко высказались о Зеленском
Владимир Зеленский проводит фашистскую политику у себя в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:10
2024-07-12T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
восточная европа
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
министерство обороны сша
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит фашистскую политику у себя в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Сейчас в Восточной Европе есть фашист &lt;…&gt; его зовут Зеленский. Мы знаем это, потому что мы видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство, мы знаем, что он сделал с церковью", — отметил он.По словам полковника, Вашингтону хорошо известно об организованной преступности на Украине. Он пояснил, что речь идет в том числе о торговле людьми, исчезновении десятков тысяч детей и женщин."Вот что мы поддерживаем. Люди знают об этом", — резюмировал Макгрегор.Ранее в июне Президент России Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html
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восточная европа
украина
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в мире, восточная европа, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, министерство обороны сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Восточная Европа, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Владимир Путин
В США жестко высказались о Зеленском

Макгрегор: Зеленский представляет собой настоящего фашиста в Восточной Европе

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит фашистскую политику у себя в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Сейчас в Восточной Европе есть фашист <…> его зовут Зеленский. Мы знаем это, потому что мы видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство, мы знаем, что он сделал с церковью", — отметил он.
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По словам полковника, Вашингтону хорошо известно об организованной преступности на Украине. Он пояснил, что речь идет в том числе о торговле людьми, исчезновении десятков тысяч детей и женщин.
"Вот что мы поддерживаем. Люди знают об этом", — резюмировал Макгрегор.
Ранее в июне Президент России Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВосточная ЕвропаУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВладимир Путин
 
 
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