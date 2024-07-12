https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959352486.html

В США жестко высказались о Зеленском

В США жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 12.07.2024

В США жестко высказались о Зеленском

Владимир Зеленский проводит фашистскую политику у себя в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:10

2024-07-12T21:10

2024-07-12T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

восточная европа

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

министерство обороны сша

владимир путин

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит фашистскую политику у себя в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Сейчас в Восточной Европе есть фашист <…> его зовут Зеленский. Мы знаем это, потому что мы видим, что делает его тайная полиция, мы знаем, что замышляет его государство, мы знаем, что он сделал с церковью", — отметил он.По словам полковника, Вашингтону хорошо известно об организованной преступности на Украине. Он пояснил, что речь идет в том числе о торговле людьми, исчезновении десятков тысяч детей и женщин."Вот что мы поддерживаем. Люди знают об этом", — резюмировал Макгрегор.Ранее в июне Президент России Владимир Путин заявил, что срок президентства Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html

восточная европа

украина

вашингтон (штат)

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в мире, восточная европа, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, министерство обороны сша, владимир путин