https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959265289.html

Европейские чиновники пожаловались на раздражающую привычку Зеленского

Европейские чиновники пожаловались на раздражающую привычку Зеленского - РИА Новости, 12.07.2024

Европейские чиновники пожаловались на раздражающую привычку Зеленского

Владимир Зеленский по 15 раз повторяет свои требования о необходимости помощи Украине на встречах с западными союзниками и угрожает последствиями в случае... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:31

2024-07-12T15:31

2024-07-12T15:31

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владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский по 15 раз повторяет свои требования о необходимости помощи Украине на встречах с западными союзниками и угрожает последствиями в случае отказа, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Он (Зеленский - ред.) по 15 раз повторяет, что ему нужно, что нам нужно делать больше или мы столкнемся с последствиями, и он не прекращает эту тему", - приводит агентство слова источника. Как отмечает Reuters, постоянные просьбы о западной помощи у Зеленского часто "пропитаны возмущением". По заявлению другого неназванного европейского чиновника, Зеленский стал "все более раздраженным" по отношению к западным странам. Чиновник считает, что тому следует действовать осторожнее, чтобы не оттолкнуть крайне необходимых ему союзников. Еще два европейских официальных лица отмечают, что на встречах и во время телефонных переговоров Зеленский беспрестанно "вдалбливает" ту же мысль о помощи Украине в головы своих иностранных партнеров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240712/nato-1959053136.html

https://ria.ru/20240712/bayden-1959231265.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз