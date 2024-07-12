https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959165979.html

Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным

Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным - РИА Новости, 12.07.2024

Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным

Не все лидеры могут вести переговоры по Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так он ответил на вопрос о РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:55

2024-07-12T10:55

2024-07-12T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

виктор орбан

венгрия

нато

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не все лидеры могут вести переговоры по Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так он ответил на вопрос о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с разными мировыми лидерами для обсуждения украинского конфликта. "С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенные силу и полномочия..." — заявил он.Орбан, чья страна председательствует в Евросоюзе, совершил в начале июля визиты на Украину, в Россию и Китай. Посещение Москвы и переговоры с президентом Владимиром Путиным в последствии вызвали резкую критику на Западе в адрес премьера.Позднее Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО.При этом газета Guardian писала со ссылкой на источник, что премьер не просил о двусторонней встрече с нынешним американским лидером Джо Байденом и вообще всячески избегал его на мероприятии.

https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html

https://ria.ru/20240712/tramp-1959141073.html

https://ria.ru/20240712/starmer--1959139483.html

украина

венгрия

вашингтон (штат)

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в мире, украина, владимир зеленский, виктор орбан, венгрия, нато, вашингтон (штат)