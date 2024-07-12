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Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959165979.html
Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным
Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным - РИА Новости, 12.07.2024
Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным
Не все лидеры могут вести переговоры по Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так он ответил на вопрос о РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:55
2024-07-12T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
виктор орбан
венгрия
нато
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не все лидеры могут вести переговоры по Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так он ответил на вопрос о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с разными мировыми лидерами для обсуждения украинского конфликта. "С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенные силу и полномочия..." — заявил он.Орбан, чья страна председательствует в Евросоюзе, совершил в начале июля визиты на Украину, в Россию и Китай. Посещение Москвы и переговоры с президентом Владимиром Путиным в последствии вызвали резкую критику на Западе в адрес премьера.Позднее Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО.При этом газета Guardian писала со ссылкой на источник, что премьер не просил о двусторонней встрече с нынешним американским лидером Джо Байденом и вообще всячески избегал его на мероприятии.
https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html
https://ria.ru/20240712/tramp-1959141073.html
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украина
венгрия
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор орбан, венгрия, нато, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Венгрия, НАТО, Вашингтон (штат)
Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным

Зеленский об Орбане: не все лидеры могут вести переговоры по Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не все лидеры могут вести переговоры по Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Так он ответил на вопрос о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с разными мировыми лидерами для обсуждения украинского конфликта.
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"С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенные силу и полномочия..." — заявил он.
Орбан, чья страна председательствует в Евросоюзе, совершил в начале июля визиты на Украину, в Россию и Китай. Посещение Москвы и переговоры с президентом Владимиром Путиным в последствии вызвали резкую критику на Западе в адрес премьера.
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Позднее Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО.

При этом газета Guardian писала со ссылкой на источник, что премьер не просил о двусторонней встрече с нынешним американским лидером Джо Байденом и вообще всячески избегал его на мероприятии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВенгрияНАТОВашингтон (штат)
 
 
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