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Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным
Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным - РИА Новости, 12.07.2024
Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным
Не все лидеры могут вести переговоры по Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так он ответил на вопрос о РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:55
2024-07-12T10:55
2024-07-12T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
виктор орбан
венгрия
нато
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Не все лидеры могут вести переговоры по Украине, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Так он ответил на вопрос о встрече премьера Венгрии Виктора Орбана с разными мировыми лидерами для обсуждения украинского конфликта. "С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенные силу и полномочия..." — заявил он.Орбан, чья страна председательствует в Евросоюзе, совершил в начале июля визиты на Украину, в Россию и Китай. Посещение Москвы и переговоры с президентом Владимиром Путиным в последствии вызвали резкую критику на Западе в адрес премьера.Позднее Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде после завершения саммита НАТО.При этом газета Guardian писала со ссылкой на источник, что премьер не просил о двусторонней встрече с нынешним американским лидером Джо Байденом и вообще всячески избегал его на мероприятии.
https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html
https://ria.ru/20240712/tramp-1959141073.html
https://ria.ru/20240712/starmer--1959139483.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Венгрия, НАТО, Вашингтон (штат)
Зеленский оскорбил Орбана в Вашингтоне из-за встречи с Путиным
Зеленский об Орбане: не все лидеры могут вести переговоры по Украине