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Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС большой ошибкой
Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС большой ошибкой - РИА Новости, 12.07.2024
Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС большой ошибкой
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой отсутствие реакции на удары по ЗАЭС со стороны тех, кто поддерживает Киев. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:44
2024-07-12T15:44
2024-07-12T16:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой отсутствие реакции на удары по ЗАЭС со стороны тех, кто поддерживает Киев."Противник наносит удары, теперь уже прямо по станции (ЗАЭС - ред.). Это, конечно, требует особого внимания и с нашей стороны, и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые Киевский режим поддерживают сегодня. Это большая ошибка, об этом еще вспомним и поговорим не один раз", - сказал российский лидер на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким.
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"Это большая их ошибка" – Путин о бездействии союзников Киева в связи с ударами по ЗАЭС
Удары противника по ЗАЭС не находят должного ответа от тех, кто поддерживает Киев, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Запорожской области Евгением Балицким. Он ранее отметил, что то, что противник наносит удары прямо по станции, требует особого внимания со стороны РФ.
2024-07-12T15:44
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запорожская область, евгений балицкий, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС большой ошибкой
Путин назвал отсутствие реакции на удары по ЗАЭС от союзников Киева ошибкой