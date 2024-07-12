Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 12.07.2024 (обновлено: 10:36 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/zaderzhanie-1959152184.html
В Крыму задержали агента украинских спецслужб
В Крыму задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 12.07.2024
В Крыму задержали агента украинских спецслужб
В Крыму задержали агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:01
2024-07-12T10:36
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
безопасность
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. В Крыму задержали агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике."ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. &lt;…&gt; По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Республики Крым и города Севастополя", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что задержанный — 42-летний гражданин Украины. Главное управление разведки завербовало его, когда он находился на Украине. Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Суд отправил задержанного под стражу.
https://ria.ru/20240710/fsb-1958676350.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность, республика крым
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Безопасность, Республика Крым
В Крыму задержали агента украинских спецслужб

В Крыму ФСБ задержала украинского шпиона, собиравшего военные сведения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. В Крыму задержали агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике.
"ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. <…> По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Республики Крым и города Севастополя", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что задержанный — 42-летний гражданин Украины. Главное управление разведки завербовало его, когда он находился на Украине.
Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Суд отправил задержанного под стражу.
Тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов на причале в Кольском заливе в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на авианосце в Мурманске
10 июля, 09:48
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаБезопасностьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала