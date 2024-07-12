https://ria.ru/20240712/zaderzhanie-1959152184.html

В Крыму задержали агента украинских спецслужб

В Крыму задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 12.07.2024

В Крыму задержали агента украинских спецслужб

В Крыму задержали агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:01

2024-07-12T10:01

2024-07-12T10:36

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. В Крыму задержали агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике."ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. <…> По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Республики Крым и города Севастополя", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что задержанный — 42-летний гражданин Украины. Главное управление разведки завербовало его, когда он находился на Украине. Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Суд отправил задержанного под стражу.

https://ria.ru/20240710/fsb-1958676350.html

россия

украина

республика крым

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность, республика крым