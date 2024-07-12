https://ria.ru/20240712/zaderzhanie-1959152184.html
В Крыму задержали агента украинских спецслужб
В Крыму задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 12.07.2024
В Крыму задержали агента украинских спецслужб
В Крыму задержали агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:01
2024-07-12T10:01
2024-07-12T10:36
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украина
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. В Крыму задержали агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике."ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. <…> По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Республики Крым и города Севастополя", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что задержанный — 42-летний гражданин Украины. Главное управление разведки завербовало его, когда он находился на Украине. Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Суд отправил задержанного под стражу.
https://ria.ru/20240710/fsb-1958676350.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность, республика крым
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Безопасность, Республика Крым
В Крыму задержали агента украинских спецслужб
В Крыму ФСБ задержала украинского шпиона, собиравшего военные сведения