https://ria.ru/20240712/yaschiki-1959357812.html

После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики

После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики - РИА Новости, 12.07.2024

После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики

После крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной обнаружили черные ящики, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T22:02

2024-07-12T22:02

2024-07-12T23:11

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение sukhoi superjet под коломной

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

коломна

sukhoi superjet 100 (ssj100)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. После крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной обнаружили черные ящики, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 1"."В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики", — сказал он.В пятницу пассажирский лайнер Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту находились два пилота и штурман, все они, предварительно, погибли. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал "Газпром авиа".По данным СК, воздушное судно, вылетев с завода после ремонта, направлялось в аэропорт Внуково, но рухнуло в районе деревни Апраксино. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной падения самолета мог стать одновременный отказ двух двигателей.Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места падения самолета в Коломне Кадры с места падения самолета в Коломне 2024-07-12T22:02 true PT0M17S

Вертолет кружит над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье Вертолет продолжает кружить над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье, где ведутся спасательные работы, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-12T22:02 true PT0M06S

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московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), коломна, sukhoi superjet 100 (ssj100), московская межрегиональная транспортная прокуратура