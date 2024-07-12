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После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики - РИА Новости, 12.07.2024
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22:02 12.07.2024 (обновлено: 23:11 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/yaschiki-1959357812.html
После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики
После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики - РИА Новости, 12.07.2024
После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики
После крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной обнаружили черные ящики, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:02
2024-07-12T23:11
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение sukhoi superjet под коломной
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
sukhoi superjet 100 (ssj100)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. После крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной обнаружили черные ящики, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 1"."В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики", — сказал он.В пятницу пассажирский лайнер Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту находились два пилота и штурман, все они, предварительно, погибли. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал "Газпром авиа".По данным СК, воздушное судно, вылетев с завода после ремонта, направлялось в аэропорт Внуково, но рухнуло в районе деревни Апраксино. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной падения самолета мог стать одновременный отказ двух двигателей.Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html
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Кадры с места падения самолета в Коломне
Кадры с места падения самолета в Коломне
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Вертолет кружит над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье
Вертолет продолжает кружить над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье, где ведутся спасательные работы, передает корреспондент РИА Новости
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московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), коломна, sukhoi superjet 100 (ssj100), московская межрегиональная транспортная прокуратура
Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Коломна, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Московская межрегиональная транспортная прокуратура
После крушения самолета под Коломной обнаружили черные ящики

Росавиация: после крушения SSJ-100 под Коломной нашли черные ящики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. После крушения самолета Sukhoi Superjet под Коломной обнаружили черные ящики, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 1".
"В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики", — сказал он.
В пятницу пассажирский лайнер Sukhoi Superjet потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. На борту находились два пилота и штурман, все они, предварительно, погибли. Как заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, самолет принадлежал "Газпром авиа".

В Минпромторге уточнили, что крушение потерпел не импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 NEW-95, который сейчас проходит летные испытания. Это был перегонный рейс без пассажиров.

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По данным СК, воздушное судно, вылетев с завода после ремонта, направлялось в аэропорт Внуково, но рухнуло в районе деревни Апраксино. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной падения самолета мог стать одновременный отказ двух двигателей.
Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.
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Московская область (Подмосковье)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение Sukhoi Superjet под КоломнойПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)КоломнаSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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