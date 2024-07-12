https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959222031.html
В Японии продлили срок задержания россиянина по подозрению в обходе санкций
В Японии продлили срок задержания россиянина по подозрению в обходе санкций - РИА Новости, 12.07.2024
В Японии продлили срок задержания россиянина по подозрению в обходе санкций
Срок задержания россиянина в японской Осаке продлен на 10 дней, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:21
2024-07-12T13:21
2024-07-12T13:22
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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Срок задержания россиянина в японской Осаке продлен на 10 дней, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ. "Срок задержания был продлен на 10 дней. Ведется дальнейшее разбирательство", - подчеркнули в диппредставительстве. Ранее в среду стало известно об аресте 38-летнего гражданина РФ по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкций. Как передавал телеканал NHK, задержанный - руководитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке Андрей Сова. Согласно материалам дела, в январе 2023 года он якобы экспортировал товары, включая гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход антироссийских санкций. Как уточняла, в свою очередь, газета "Санкэй", полиция Осаки получила наводку о возможных неправомерных действиях еще в апреле прошлого года. Осенью 2023 года в офисе компании Astrade в Осаке прошли обыски. Общая стоимость товаров, которые были экспортированы, составила 42 миллиона иен (около 260 тысяч долларов по текущему курсу), отмечало издание. Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.
https://ria.ru/20240710/japonija-1958746130.html
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россия, осака (город), япония, в мире, происшествия, санкции в отношении россии
Россия, Осака (город), Япония, В мире, Происшествия, Санкции в отношении России
В Японии продлили срок задержания россиянина по подозрению в обходе санкций
Срок задержания россиянина в японской Осаке продлили на десять дней
ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Срок задержания россиянина в японской Осаке продлен на 10 дней, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.
"Срок задержания был продлен на 10 дней. Ведется дальнейшее разбирательство", - подчеркнули в диппредставительстве.
Ранее в среду стало известно об аресте 38-летнего гражданина РФ по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкций.
Как передавал телеканал NHK, задержанный - руководитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке Андрей Сова. Согласно материалам дела, в январе 2023 года он якобы экспортировал товары, включая гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход антироссийских санкций.
Как уточняла, в свою очередь, газета "Санкэй", полиция Осаки получила наводку о возможных неправомерных действиях еще в апреле прошлого года. Осенью 2023 года в офисе компании Astrade в Осаке прошли обыски. Общая стоимость товаров, которые были экспортированы, составила 42 миллиона иен (около 260 тысяч долларов по текущему курсу), отмечало издание.
Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.