https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959222031.html

В Японии продлили срок задержания россиянина по подозрению в обходе санкций

В Японии продлили срок задержания россиянина по подозрению в обходе санкций - РИА Новости, 12.07.2024

В Японии продлили срок задержания россиянина по подозрению в обходе санкций

Срок задержания россиянина в японской Осаке продлен на 10 дней, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:21

2024-07-12T13:21

2024-07-12T13:22

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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Срок задержания россиянина в японской Осаке продлен на 10 дней, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ. "Срок задержания был продлен на 10 дней. Ведется дальнейшее разбирательство", - подчеркнули в диппредставительстве. Ранее в среду стало известно об аресте 38-летнего гражданина РФ по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкций. Как передавал телеканал NHK, задержанный - руководитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке Андрей Сова. Согласно материалам дела, в январе 2023 года он якобы экспортировал товары, включая гидроциклы, двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы в Россию в обход антироссийских санкций. Как уточняла, в свою очередь, газета "Санкэй", полиция Осаки получила наводку о возможных неправомерных действиях еще в апреле прошлого года. Осенью 2023 года в офисе компании Astrade в Осаке прошли обыски. Общая стоимость товаров, которые были экспортированы, составила 42 миллиона иен (около 260 тысяч долларов по текущему курсу), отмечало издание. Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.

https://ria.ru/20240710/japonija-1958746130.html

https://ria.ru/20240704/krazha-1957266495.html

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россия, осака (город), япония, в мире, происшествия, санкции в отношении россии