https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959134072.html
Япония повторила утверждения Пентагона о якобы биооружии России и КНДР
Япония повторила утверждения Пентагона о якобы биооружии России и КНДР - РИА Новости, 12.07.2024
Япония повторила утверждения Пентагона о якобы биооружии России и КНДР
Министерство обороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге обороны - повторило прозвучавшее год назад утверждение Пентагона о якобы наличии у КНДР и России... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T07:26
2024-07-12T07:26
2024-07-12T07:26
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге обороны - повторило прозвучавшее год назад утверждение Пентагона о якобы наличии у КНДР и России программ наступательного биологического оружия, что в Москве уже ранее назвали "обвинением не по адресу". Доказательства подобной деятельности в Белой книге обороны Японии, как и в докладе Пентагона за прошлый год, не приводятся. "Что касается биологического оружия, то в последнее время существуют доклады, в которых предполагалось, что КНДР и Россия имеют программы наступательного биологического оружия в нарушение их обязательств в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО). Также существуют опасения относительно научно-исследовательских разработок в медицинских учреждениях армии Китая", - заявляется в докладе японского ведомства. В Белой книге обороны Японии также приводится утверждение о том, что Северная Корея, которая не является членом Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), якобы "до сих пор имеет в своем арсенале химическое оружие". В августе прошлого года Пентагон опубликовал доклад о состоянии защиты от биологических угроз, в котором заявил, что некоторые страны, в том числе Россия и КНДР, продолжают программы по разработке биооружия. Тогда микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил РИА Новости, что обвинения Пентагона в разработке Россией биологического оружия "не по адресу", и что США остаются единственной страной, применившей все виды оружия массового поражения и создавшей 400 военных биолабараторий по всему миру. В свою очередь, в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по КТБО, "оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ", а замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов подчеркнул, что США и Украина не ответили ни на один вопрос России о деятельности биологических лабораторий, несмотря на многочисленные дискуссии по этому поводу в рамках КБТО. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. В пятницу доклад был представлен правительству.
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россия, сша, япония, министерство обороны сша, в мире
Россия, США, Япония, Министерство обороны США, В мире
Япония повторила утверждения Пентагона о якобы биооружии России и КНДР
МО Японии повторило обвинения США о якобы программах КНДР и России по биооружию
ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии в ежегодном докладе - Белой книге обороны - повторило прозвучавшее год назад утверждение Пентагона о якобы наличии у КНДР и России программ наступательного биологического оружия, что в Москве уже ранее назвали "обвинением не по адресу".
Доказательства подобной деятельности в Белой книге обороны Японии, как и в докладе Пентагона за прошлый год, не приводятся.
"Что касается биологического оружия, то в последнее время существуют доклады, в которых предполагалось, что КНДР и Россия имеют программы наступательного биологического оружия в нарушение их обязательств в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО). Также существуют опасения относительно научно-исследовательских разработок в медицинских учреждениях армии Китая", - заявляется в докладе японского ведомства.
В Белой книге обороны Японии также приводится утверждение о том, что Северная Корея, которая не является членом Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), якобы "до сих пор имеет в своем арсенале химическое оружие".
В августе прошлого года Пентагон опубликовал доклад о состоянии защиты от биологических угроз, в котором заявил, что некоторые страны, в том числе Россия и КНДР, продолжают программы по разработке биооружия. Тогда микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил РИА Новости, что обвинения Пентагона в разработке Россией биологического оружия "не по адресу", и что США
остаются единственной страной, применившей все виды оружия массового поражения и создавшей 400 военных биолабараторий по всему миру.
В свою очередь, в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США игнорируют претензии со стороны России о грубых нарушениях обязательств по КТБО, "оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ", а замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов подчеркнул, что США и Украина
не ответили ни на один вопрос России о деятельности биологических лабораторий, несмотря на многочисленные дискуссии по этому поводу в рамках КБТО.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. В пятницу доклад был представлен правительству.