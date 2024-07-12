Японию обеспокоило оснащение российской армии
МО Японии: оснащение армии России новейшими вооружениями вызывает беспокойство
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Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Архивное фото
ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Оснащение российской армии на Дальнем Востоке новейшими вооружениями и активность вокруг Японии вызывают "сильное беспокойство" Токио, говорится в Белой книге по обороне Японии – ежегодном докладе министерства обороны.
"Существует тенденция оснащения российской армии на Дальнем Востоке новейшим вооружением, продолжается активность военной деятельности вокруг нашей страны. Военные движения России в Индо-Тихоокеанском регионе, включающем нашу страну, в сочетании со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают сильные опасения с точки зрения обеспечения безопасности", - говорится в докладе.
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Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.