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Японию обеспокоило оснащение российской армии - РИА Новости, 12.07.2024
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04:42 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959126170.html
Японию обеспокоило оснащение российской армии
Японию обеспокоило оснащение российской армии - РИА Новости, 12.07.2024
Японию обеспокоило оснащение российской армии
Оснащение российской армии на Дальнем Востоке новейшими вооружениями и активность вокруг Японии вызывают "сильное беспокойство" Токио, говорится в Белой книге... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:42
2024-07-12T04:42
япония
дальний восток
токио
в мире
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Оснащение российской армии на Дальнем Востоке новейшими вооружениями и активность вокруг Японии вызывают "сильное беспокойство" Токио, говорится в Белой книге по обороне Японии – ежегодном докладе министерства обороны. "Существует тенденция оснащения российской армии на Дальнем Востоке новейшим вооружением, продолжается активность военной деятельности вокруг нашей страны. Военные движения России в Индо-Тихоокеанском регионе, включающем нашу страну, в сочетании со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают сильные опасения с точки зрения обеспечения безопасности", - говорится в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html
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япония, дальний восток, токио, в мире
Япония, Дальний Восток, Токио, В мире
Японию обеспокоило оснащение российской армии

МО Японии: оснащение армии России новейшими вооружениями вызывает беспокойство

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкУчения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке
Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Архивное фото
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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. Оснащение российской армии на Дальнем Востоке новейшими вооружениями и активность вокруг Японии вызывают "сильное беспокойство" Токио, говорится в Белой книге по обороне Японии – ежегодном докладе министерства обороны.
"Существует тенденция оснащения российской армии на Дальнем Востоке новейшим вооружением, продолжается активность военной деятельности вокруг нашей страны. Военные движения России в Индо-Тихоокеанском регионе, включающем нашу страну, в сочетании со стратегическим сотрудничеством с Китаем вызывают сильные опасения с точки зрения обеспечения безопасности", - говорится в докладе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Япония использует Америку по назначению
13 апреля, 08:00
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
 
ЯпонияДальний ВостокТокиоВ мире
 
 
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