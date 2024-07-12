https://ria.ru/20240712/vzryvy-1959363477.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 12.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
В Харькове прогремела серия взрывов, передает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T23:06
2024-07-12T23:06
2024-07-12T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_db51985ab2a06e04338c3e77a4ac23ea.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, передает Telegram-канал "Общественное".Ранее вечером также сообщалось о таких инцидентах в городе."В Харькове была слышна еще одна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит более двух часов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240712/udar-1959342953.html
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html
харьков
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_829e356200d0b7cf81073faa5060da34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов