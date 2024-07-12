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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 12.07.2024 (обновлено: 23:11 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/vzryvy-1959363477.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 12.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
В Харькове прогремела серия взрывов, передает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T23:06
2024-07-12T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, передает Telegram-канал "Общественное".Ранее вечером также сообщалось о таких инцидентах в городе."В Харькове была слышна еще одна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит более двух часов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240712/udar-1959342953.html
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в мире, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, передает Telegram-канал "Общественное".
Ранее вечером также сообщалось о таких инцидентах в городе.
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"В Харькове была слышна еще одна серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучит более двух часов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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