https://ria.ru/20240712/vsu-1959236764.html

Пленный украинец рассказал, как его обстреляли из БТР свои

Пленный украинец рассказал, как его обстреляли из БТР свои - РИА Новости, 12.07.2024

Пленный украинец рассказал, как его обстреляли из БТР свои

Пленный украинский военнослужащий Вадим Демчинский рассказал, как его обманом забросили на передовую в Волчанске, а потом оставили на произвол судьбы, рассказ... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:03

2024-07-12T14:03

2024-07-12T14:05

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харьковская область

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Вадим Демчинский рассказал, как его обманом забросили на передовую в Волчанске, а потом оставили на произвол судьбы, рассказ публикует в своем Telegram-канале Минобороны.Мужчина рассказал, что его насильно мобилизовали. Впоследствии ему обещали службу в Харьковской области, где он должен был рыть оборонительные сооружения, однако на самом деле Вадима с сослуживцами отправили в Волчанск, где они попали под удар российской армии.Военному с двумя сослуживцами удалось выйти из-под обстрела и спрятаться на чердаке одного из ближайших домов. Там они, по его словам, просидели два дня, прося по рации их эвакуировать."И на второй день попросили об эвакуации, сказали ждать. После обеда приехал БТР наш и по этому дому начал стрелять", — сказал он.В результате двое солдат, прятавшиеся вместе с Демчинским получили тяжелые ранения. Лишь на третий день они дождались военнослужащих России и сдались.Лучше сразу сложить оружие и сдаться, заключил пленный.

https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html

https://ria.ru/20240611/plennyy-1952088105.html

волчанск

харьковская область

россия

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в мире, волчанск, харьковская область, россия