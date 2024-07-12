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Пленный украинец рассказал, как его обстреляли из БТР свои
Пленный украинец рассказал, как его обстреляли из БТР свои - РИА Новости, 12.07.2024
Пленный украинец рассказал, как его обстреляли из БТР свои
Пленный украинский военнослужащий Вадим Демчинский рассказал, как его обманом забросили на передовую в Волчанске, а потом оставили на произвол судьбы, рассказ... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:03
2024-07-12T14:03
2024-07-12T14:05
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Вадим Демчинский рассказал, как его обманом забросили на передовую в Волчанске, а потом оставили на произвол судьбы, рассказ публикует в своем Telegram-канале Минобороны.Мужчина рассказал, что его насильно мобилизовали. Впоследствии ему обещали службу в Харьковской области, где он должен был рыть оборонительные сооружения, однако на самом деле Вадима с сослуживцами отправили в Волчанск, где они попали под удар российской армии.Военному с двумя сослуживцами удалось выйти из-под обстрела и спрятаться на чердаке одного из ближайших домов. Там они, по его словам, просидели два дня, прося по рации их эвакуировать."И на второй день попросили об эвакуации, сказали ждать. После обеда приехал БТР наш и по этому дому начал стрелять", — сказал он.В результате двое солдат, прятавшиеся вместе с Демчинским получили тяжелые ранения. Лишь на третий день они дождались военнослужащих России и сдались.Лучше сразу сложить оружие и сдаться, заключил пленный.
https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html
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в мире, волчанск, харьковская область, россия
В мире, Волчанск, Харьковская область, Россия
Пленный украинец рассказал, как его обстреляли из БТР свои
Украинский ленный рассказал, как БТР ВСУ обстрелял дом, где он прятался
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости.
Пленный украинский военнослужащий Вадим Демчинский рассказал, как его обманом забросили на передовую в Волчанске, а потом оставили на произвол судьбы, рассказ публикует в своем Telegram
-канале Минобороны.
Мужчина рассказал, что его насильно мобилизовали. Впоследствии ему обещали службу в Харьковской области, где он должен был рыть оборонительные сооружения, однако на самом деле Вадима с сослуживцами отправили в Волчанск, где они попали под удар российской армии.
Военному с двумя сослуживцами удалось выйти из-под обстрела и спрятаться на чердаке одного из ближайших домов. Там они, по его словам, просидели два дня, прося по рации их эвакуировать.
"И на второй день попросили об эвакуации, сказали ждать. После обеда приехал БТР наш и по этому дому начал стрелять", — сказал он.
В результате двое солдат, прятавшиеся вместе с Демчинским получили тяжелые ранения. Лишь на третий день они дождались военнослужащих России и сдались.
Лучше сразу сложить оружие и сдаться, заключил пленный.