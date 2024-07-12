https://ria.ru/20240712/vsu-1959187882.html
В ДНР уничтожили три крупных схрона ВСУ с оружием и боеприпасами
В ДНР уничтожили три крупных схрона ВСУ с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 12.07.2024
В ДНР уничтожили три крупных схрона ВСУ с оружием и боеприпасами
Спецназ Росгвардии ликвидировал в ДНР три крупных схрона ВСУ с автоматами Калашникова и боеприпасами иностранного производства, спрятанные в лесополосе,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:47
2024-07-12T11:47
2024-07-12T12:36
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Спецназ Росгвардии ликвидировал в ДНР три крупных схрона ВСУ с автоматами Калашникова и боеприпасами иностранного производства, спрятанные в лесополосе, сообщила Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ в Telegram-канале."Спецназ Росгвардии ликвидировал три крупных схрона с оружием и боеприпасами в ДНР. Замаскированные тайники противника найдены при обследовании лесополосы при помощи минно-разыскной собаки. Из них изъяты автоматы Калашникова, 122-миллиметровые и 82-миллиметровые мины, свыше 100 выстрелов к гранатомётам РПГ и СПГ", - говорится в сообщении, опубликованномВедомство уточнило, что в схронах также находилось более 30 ручных гранат и боеприпасы иностранного производства. Непригодные для использования взрывоопасные предметы уничтожены накладными зарядами.
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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РИА Новости
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Ликвидация схронов с оружием и боеприпасами в ДНР
Спецназ Росгвардии ликвидировал три крупных схрона с оружием и боеприпасами в ДНР
Замаскированные тайники противника найдены при обследовании лесополосы при помощи минно-разыскной собаки. Из них изъяты автоматы Калашникова, 122-мм и 82-мм мины, свыше 100 выстрелов к гранатомётам РПГ и СПГ.
В схронах также находилось более 30 ручных гранат и боеприпасы иностранного производства. Непригодные для использования взрывоопасные предметы уничтожены накладными зарядами.
2024-07-12T11:47
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PT0M58S
РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине
В ДНР уничтожили три крупных схрона ВСУ с оружием и боеприпасами
Спецназ Росгвардии уничтожил три крупных схрона ВСУ в ДНР