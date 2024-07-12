https://ria.ru/20240712/vsu-1959187882.html

В ДНР уничтожили три крупных схрона ВСУ с оружием и боеприпасами

В ДНР уничтожили три крупных схрона ВСУ с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 12.07.2024

В ДНР уничтожили три крупных схрона ВСУ с оружием и боеприпасами

Спецназ Росгвардии ликвидировал в ДНР три крупных схрона ВСУ с автоматами Калашникова и боеприпасами иностранного производства, спрятанные в лесополосе,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:47

2024-07-12T11:47

2024-07-12T12:36

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Спецназ Росгвардии ликвидировал в ДНР три крупных схрона ВСУ с автоматами Калашникова и боеприпасами иностранного производства, спрятанные в лесополосе, сообщила Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ в Telegram-канале."Спецназ Росгвардии ликвидировал три крупных схрона с оружием и боеприпасами в ДНР. Замаскированные тайники противника найдены при обследовании лесополосы при помощи минно-разыскной собаки. Из них изъяты автоматы Калашникова, 122-миллиметровые и 82-миллиметровые мины, свыше 100 выстрелов к гранатомётам РПГ и СПГ", - говорится в сообщении, опубликованномВедомство уточнило, что в схронах также находилось более 30 ручных гранат и боеприпасы иностранного производства. Непригодные для использования взрывоопасные предметы уничтожены накладными зарядами.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

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Ликвидация схронов с оружием и боеприпасами в ДНР Спецназ Росгвардии ликвидировал три крупных схрона с оружием и боеприпасами в ДНР Замаскированные тайники противника найдены при обследовании лесополосы при помощи минно-разыскной собаки. Из них изъяты автоматы Калашникова, 122-мм и 82-мм мины, свыше 100 выстрелов к гранатомётам РПГ и СПГ. В схронах также находилось более 30 ручных гранат и боеприпасы иностранного производства. Непригодные для использования взрывоопасные предметы уничтожены накладными зарядами. 2024-07-12T11:47 true PT0M58S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)