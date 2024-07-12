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Путин встретится с главой Запорожской области

Путин встретится с главой Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2024

Путин встретится с главой Запорожской области

Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с главой Запорожской области Евгением Балицким, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:00

2024-07-12T13:00

2024-07-12T13:00

политика

запорожская область

россия

евгений балицкий

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с главой Запорожской области Евгением Балицким, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "В течение дня у него будет несколько рабочих встреч, одна из них, ближе к вечеру, он встретится с главой Запорожской области Балицким, она будет открытая", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240328/putin-1936494347.html

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политика, запорожская область, россия, евгений балицкий, дмитрий песков, владимир путин