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Путин встретится с главой Запорожской области
Путин встретится с главой Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2024
Путин встретится с главой Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с главой Запорожской области Евгением Балицким, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:00
2024-07-12T13:00
2024-07-12T13:00
политика
запорожская область
россия
евгений балицкий
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с главой Запорожской области Евгением Балицким, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "В течение дня у него будет несколько рабочих встреч, одна из них, ближе к вечеру, он встретится с главой Запорожской области Балицким, она будет открытая", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240328/putin-1936494347.html
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политика, запорожская область, россия, евгений балицкий, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с главой Запорожской области
Путин в пятницу встретится с главой Запорожской области Балицким