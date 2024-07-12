https://ria.ru/20240712/vsevklyucheno-1959077658.html

Эксперты оценили популярность отелей на "все включено" в России

Эксперты оценили популярность отелей на "все включено" в России - РИА Новости, 12.07.2024

Эксперты оценили популярность отелей на "все включено" в России

За год, прошедший с внедрения для российских гостиниц стандартов системы "все включено" и "ультра все включено", спрос на такой отдых в летние месяцы удвоился,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:18

2024-07-12T05:18

2024-07-12T05:18

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За год, прошедший с внедрения для российских гостиниц стандартов системы "все включено" и "ультра все включено", спрос на такой отдых в летние месяцы удвоился, сообщает B2B.Ostrovok.ru.Специалисты онлайн-сервиса отелей, авиабилетов и трансферов для турагентств проанализировали данные бронирований и выяснили, что такой формат каникул чаще всего предпочитают "пакетные" путешественники. Среди самостоятельных интерес к "все включено" за год вырос на 25 процентов.Увеличился не только спрос, в полтора раза выросло число доступных для бронирования на сайте отелей, которые работают в таком формате, отметила управляющий директор компании Дарья Кочеткова. В основном эти гостиницы сконцентрированы в курортных зонах – Краснодарском крае, Крыму, а также в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.Две трети (59 процентов) турагентов рассказали, что клиенты привыкли отдыхать на "все включено" за рубежом, и в России ищут аналогичные возможности. Половина респондентов связывают это со стремлением гостей получать все необходимые услуги на территории отеля, а 41 процент - с желанием сэкономить. Также для туриста удобно планировать бюджет заранее, что позволяет отдых в таком формате.За год средняя стоимость летней ночи в российских отелях на "все включено" и "ультра все включено" выросла с 15,5 до 17,8 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240711/puteshestviya-1958835328.html

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2024

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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