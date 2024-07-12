https://ria.ru/20240712/vsevklyucheno-1959077658.html
Эксперты оценили популярность отелей на "все включено" в России
Эксперты оценили популярность отелей на "все включено" в России - РИА Новости, 12.07.2024
Эксперты оценили популярность отелей на "все включено" в России
За год, прошедший с внедрения для российских гостиниц стандартов системы "все включено" и "ультра все включено", спрос на такой отдых в летние месяцы удвоился,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:18
2024-07-12T05:18
2024-07-12T05:18
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За год, прошедший с внедрения для российских гостиниц стандартов системы "все включено" и "ультра все включено", спрос на такой отдых в летние месяцы удвоился, сообщает B2B.Ostrovok.ru.Специалисты онлайн-сервиса отелей, авиабилетов и трансферов для турагентств проанализировали данные бронирований и выяснили, что такой формат каникул чаще всего предпочитают "пакетные" путешественники. Среди самостоятельных интерес к "все включено" за год вырос на 25 процентов.Увеличился не только спрос, в полтора раза выросло число доступных для бронирования на сайте отелей, которые работают в таком формате, отметила управляющий директор компании Дарья Кочеткова. В основном эти гостиницы сконцентрированы в курортных зонах – Краснодарском крае, Крыму, а также в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.Две трети (59 процентов) турагентов рассказали, что клиенты привыкли отдыхать на "все включено" за рубежом, и в России ищут аналогичные возможности. Половина респондентов связывают это со стремлением гостей получать все необходимые услуги на территории отеля, а 41 процент - с желанием сэкономить. Также для туриста удобно планировать бюджет заранее, что позволяет отдых в таком формате.За год средняя стоимость летней ночи в российских отелях на "все включено" и "ультра все включено" выросла с 15,5 до 17,8 тысячи рублей.
https://ria.ru/20240711/puteshestviya-1958835328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, отдых в россии, "все включено"
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, отдых в России, "все включено"
Эксперты оценили популярность отелей на "все включено" в России
Эксперты: спрос на отдых в отелях на "все включено" в России вырос в два раза
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За год, прошедший с внедрения для российских гостиниц стандартов системы "все включено" и "ультра все включено", спрос на такой отдых в летние месяцы удвоился, сообщает B2B.Ostrovok.ru.
Специалисты онлайн-сервиса отелей, авиабилетов и трансферов для турагентств проанализировали данные бронирований и выяснили, что такой формат каникул чаще всего предпочитают "пакетные" путешественники. Среди самостоятельных интерес к "все включено" за год вырос на 25 процентов.
Увеличился не только спрос, в полтора раза выросло число доступных для бронирования на сайте отелей, которые работают в таком формате, отметила управляющий директор компании Дарья Кочеткова. В основном эти гостиницы сконцентрированы в курортных зонах – Краснодарском крае, Крыму, а также в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.
Две трети (59 процентов) турагентов рассказали, что клиенты привыкли отдыхать на "все включено" за рубежом, и в России ищут аналогичные возможности. Половина респондентов связывают это со стремлением гостей получать все необходимые услуги на территории отеля, а 41 процент - с желанием сэкономить. Также для туриста удобно планировать бюджет заранее, что позволяет отдых в таком формате.
За год средняя стоимость летней ночи в российских отелях на "все включено" и "ультра все включено" выросла с 15,5 до 17,8 тысячи рублей.