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"Применит новое оружие": СМИ рассказали о подготовке Европы к войне - РИА Новости, 12.07.2024
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04:12 12.07.2024 (обновлено: 14:01 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/voyna-1959125073.html
"Применит новое оружие": СМИ рассказали о подготовке Европы к войне
"Применит новое оружие": СМИ рассказали о подготовке Европы к войне - РИА Новости, 12.07.2024
"Применит новое оружие": СМИ рассказали о подготовке Европы к войне
Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили и может применить карательный механизм международных госзакупок, пишет... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:12
2024-07-12T14:01
в мире
европа
китай
дональд трамп
евросоюз
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экономика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили и может применить карательный механизм международных госзакупок, пишет журнал The Economist.В начале июля Еврокомиссия ввела повышенные пошлины на ввоз китайских электромобилей. Позднее Пекин заявил, что планирует подать жалобу на ЕС в ВТО и принять собственные ответные меры."Европа готовится к большой торговой войне. &lt;...&gt; Возможны дальнейшие конфликты (с Пекином. — Прим. ред.), во время которых ЕС применит новые виды (торгового. — Прим. ред.) оружия", — отметили в издании.Среди возможных мер Евросоюза журналисты назвали применение международного механизма закупок. Если Китай откажется выполнить требования Брюсселя, то ЕС имеет право ограничить доступ китайских компаний к государственным тендерам в Европе.По мнению журналистов The Economist, другим противником европейских чиновников может стать Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США. В Брюсселе не оставят без ответа десятипроцентные пошлины на весь импорт, которые обещал ввести американский кандидат, добавили они.
https://ria.ru/20240625/ultimatum-1955159088.html
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в мире, европа, китай, дональд трамп, евросоюз, сша, всемирная торговая организация (вто), экономика
В мире, Европа, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, США, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика
"Применит новое оружие": СМИ рассказали о подготовке Европы к войне

Economist: Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили и может применить карательный механизм международных госзакупок, пишет журнал The Economist.
В начале июля Еврокомиссия ввела повышенные пошлины на ввоз китайских электромобилей. Позднее Пекин заявил, что планирует подать жалобу на ЕС в ВТО и принять собственные ответные меры.
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"Европа готовится к большой торговой войне. <...> Возможны дальнейшие конфликты (с Пекином. — Прим. ред.), во время которых ЕС применит новые виды (торгового. — Прим. ред.) оружия", — отметили в издании.
Среди возможных мер Евросоюза журналисты назвали применение международного механизма закупок. Если Китай откажется выполнить требования Брюсселя, то ЕС имеет право ограничить доступ китайских компаний к государственным тендерам в Европе.
По мнению журналистов The Economist, другим противником европейских чиновников может стать Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США. В Брюсселе не оставят без ответа десятипроцентные пошлины на весь импорт, которые обещал ввести американский кандидат, добавили они.
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В миреЕвропаКитайДональд ТрампЕвросоюзСШАВсемирная торговая организация (ВТО)Экономика
 
 
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