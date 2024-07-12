https://ria.ru/20240712/voyna-1959125073.html

"Применит новое оружие": СМИ рассказали о подготовке Европы к войне

"Применит новое оружие": СМИ рассказали о подготовке Европы к войне - РИА Новости, 12.07.2024

"Применит новое оружие": СМИ рассказали о подготовке Европы к войне

Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили и может применить карательный механизм международных госзакупок, пишет... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T04:12

2024-07-12T04:12

2024-07-12T14:01

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экономика

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили и может применить карательный механизм международных госзакупок, пишет журнал The Economist.В начале июля Еврокомиссия ввела повышенные пошлины на ввоз китайских электромобилей. Позднее Пекин заявил, что планирует подать жалобу на ЕС в ВТО и принять собственные ответные меры."Европа готовится к большой торговой войне. <...> Возможны дальнейшие конфликты (с Пекином. — Прим. ред.), во время которых ЕС применит новые виды (торгового. — Прим. ред.) оружия", — отметили в издании.Среди возможных мер Евросоюза журналисты назвали применение международного механизма закупок. Если Китай откажется выполнить требования Брюсселя, то ЕС имеет право ограничить доступ китайских компаний к государственным тендерам в Европе.По мнению журналистов The Economist, другим противником европейских чиновников может стать Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США. В Брюсселе не оставят без ответа десятипроцентные пошлины на весь импорт, которые обещал ввести американский кандидат, добавили они.

https://ria.ru/20240625/ultimatum-1955159088.html

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в мире, европа, китай, дональд трамп, евросоюз, сша, всемирная торговая организация (вто), экономика