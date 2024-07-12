https://ria.ru/20240712/vladivostok-1959298326.html

Во Владивостоке девушка избила ребенка и пожаловалась на него в полицию

Во Владивостоке девушка избила ребенка и пожаловалась на него в полицию - РИА Новости, 12.07.2024

Во Владивостоке девушка избила ребенка и пожаловалась на него в полицию

Полиция выясняет обстоятельства инцидента на детской площадке во Владивостоке, где 18-летняя девушка нанесла телесные повреждения восьмилетнему мальчику, от... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:00

2024-07-12T17:00

2024-07-12T17:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства инцидента на детской площадке во Владивостоке, где 18-летняя девушка нанесла телесные повреждения восьмилетнему мальчику, от участников конфликта поступили встречные заявления, сообщило УМВД Приморья в своем Тelegram-канале. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах распространилось видео инцидента: ребёнок с палкой в руке на детской площадке, на расстоянии напротив - две девушки. Одна из них идёт к ребёнку, который в ответ начинает размахивать палкой. Девушка вырывает палку и начинает ею бить мальчика. Удары продолжаются, когда он валится на землю. Ребёнок вырывается и пытается убежать, но девушка хватает его, выкидывает палку и продолжает наносить удары. За кадром вначале слышится смех (перемежающийся нецензурными выражениями), после одна из девушек говорит, что надо "успокоить", и бежит к участникам конфликта. К ним направляется и молодой человек. По данным УМВД, 31-летняя жительница Владивостока заявила в полицию о том, что неизвестная девушка избила ее восьмилетнего сына на детской площадке на улице Добровольского во Владивостоке, где между ними произошел конфликт. "В результате... несовершеннолетний получил телесные повреждения. Сотрудники полиции выдали ему направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью", - сообщает ведомство. В УМВД уточняют, что позже в полицию обратилась и 18-летняя девушка, сообщившая, что она "сделала замечание мальчику, который мусорил, в ответ он укусил ее и ударил палкой". "По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято законное и обоснованное решение", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20240712/perm-1959158036.html

https://ria.ru/20240712/sk-1959221067.html

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владивосток

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происшествия, владивосток