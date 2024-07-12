https://ria.ru/20240712/vengriya-1959232799.html

Сторонники войны в Брюсселе нападают на Орбана, заявили в Венгрии

Сторонники войны в Брюсселе нападают на Орбана, заявили в Венгрии - РИА Новости, 12.07.2024

Сторонники войны в Брюсселе нападают на Орбана, заявили в Венгрии

Правительство Венгрии в ответ на решение Европарламента не приглашать венгерского премьер-министра Виктора Орбана на традиционную встречу со... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:50

2024-07-12T13:50

2024-07-12T14:09

венгрия

в мире

виктор орбан

европарламент

евросоюз

визит орбана в россию

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БУДАПЕШТ, 12 июл - РИА Новости. Правительство Венгрии в ответ на решение Европарламента не приглашать венгерского премьер-министра Виктора Орбана на традиционную встречу со страной-председателем Совета ЕС из-за его внешнеполитической активности заявило РИА Новости, что сторонники войны в Брюсселе нападают на мирную миссию Венгрии и ее премьера, но мир необходим.Орбана не позвали на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва, несмотря на тот факт, что Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС. Обычно лидер страны, начинающей полугодовое председательство в совете, выступает перед парламентом. Евродепутат Клара де Мело заявила, что Орбана не пригласили, так как "он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз"."Сторонники войны в Брюсселе выступают против венгерской миротворческой миссии, поэтому они нападают сейчас на председательство Венгрии в Евросоюзе и премьер-министра Венгрии. Мир необходим, и ради мира надо действовать", - заявили в правительстве.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.Издание Politico сообщило в четверг, что страны Евросоюза рассматривают меры наказания для Венгрии, пригрозив ей "практическими последствиями", на фоне недовольства визитами венгерского премьера в Москву и Пекин. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источники также сообщила, что лидеры стран Евросоюза могут провести специальную встречу для обсуждения якобы "нарушений правил" со стороны Венгрии на фоне визита премьера страны Виктора Орбана в Москву.

https://radiosputnik.ru/20240711/vengriya-1959036659.html

https://radiosputnik.ru/20240712/zelenskiy-1959178722.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

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венгрия, в мире, виктор орбан, европарламент, евросоюз, визит орбана в россию