https://ria.ru/20240712/vengriya-1959115223.html

Венгрию не планируют лишать председательства в ЕС, заявил Шольц

Венгрию не планируют лишать председательства в ЕС, заявил Шольц - РИА Новости, 12.07.2024

Венгрию не планируют лишать председательства в ЕС, заявил Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отсутствии планов лишать Венгрию председательства в Евросоюзе, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:39

2024-07-12T01:39

2024-07-12T01:39

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отсутствии планов лишать Венгрию председательства в Евросоюзе, передает агентство Рейтер. "Канцлер ФРГ Шольц: Нет никаких обсуждений по поводу того, чтобы лишить Венгрию председательства в ЕС", - говорится в сообщении агентства. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за далекой от мейнстрима позиции и отказа поддержать некоторые инициативы ЕС, в мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

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в мире, венгрия, германия, брюссель, олаф шольц, евросоюз, европарламент