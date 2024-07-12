https://ria.ru/20240712/vbros-1959267532.html
В ФРГ отказались комментировать вброс CNN о планах покушения на Паппергера
В ФРГ отказались комментировать вброс CNN о планах покушения на Паппергера - РИА Новости, 12.07.2024
В ФРГ отказались комментировать вброс CNN о планах покушения на Паппергера
Министерство внутренних дел Германии не будет комментировать неподтвержденный вброс анонимных источников CNN о якобы планировавшемся покушении на главу... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:39
2024-07-12T15:39
2024-07-12T15:39
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии не будет комментировать неподтвержденный вброс анонимных источников CNN о якобы планировавшемся покушении на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, об этом заявил журналистам представитель германского МВД Максимилиан Калль, сославшись на "оперативно-тактические причины". Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона предупредила Берлин о готовившемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов. "Я не могу комментировать меры государственной защиты, но в отдельных случаях мы в целом этого не делаем из-за оперативно-тактических соображений и потому, что не можем поделиться подробностями", - сказал Калль в ходе правительственного брифинга, отвечая на вопрос журналистов о том, предоставит ли государство Паппергеру защиту. Калль не стал ни подтверждать, ни опровергать утверждения о якобы причастности РФ к этим планам. При этом он заявил, что от России якобы исходят "угрозы", включающие акты шпионажа, "государственного терроризма" и кибератаки с целью приостановить поддержку Украины. Каких-либо доказательств представитель МВД не привел. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
https://ria.ru/20240712/peskov-1959218423.html
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в мире, россия, германия, берлин (город), дмитрий песков
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Дмитрий Песков
В ФРГ отказались комментировать вброс CNN о планах покушения на Паппергера
МВД ФРГ отказалось комментировать вброс CNN о планах покушения на Паппергера
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Германии не будет комментировать неподтвержденный вброс анонимных источников CNN о якобы планировавшемся покушении на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, об этом заявил журналистам представитель германского МВД Максимилиан Калль, сославшись на "оперативно-тактические причины".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники из числа американских и западных чиновников утверждал, не приведя никаких доказательств, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах РФ
устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона предупредила Берлин
о готовившемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что к этим сообщениям нельзя относиться серьезно, они подаются в стиле очередных фейков. Он также отметил, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов.
"Я не могу комментировать меры государственной защиты, но в отдельных случаях мы в целом этого не делаем из-за оперативно-тактических соображений и потому, что не можем поделиться подробностями", - сказал Калль в ходе правительственного брифинга, отвечая на вопрос журналистов о том, предоставит ли государство Паппергеру защиту.
Калль не стал ни подтверждать, ни опровергать утверждения о якобы причастности РФ к этим планам. При этом он заявил, что от России якобы исходят "угрозы", включающие акты шпионажа, "государственного терроризма" и кибератаки с целью приостановить поддержку Украины
. Каких-либо доказательств представитель МВД не привел.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.