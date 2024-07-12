Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его словам, бахчевыми культурами в области занято почти 8 тысяч гектаров. Астраханские аграрии планируют собрать около 300 тысяч тонн. Объем господдержки сельхозтоваропроизводителям в 2024 году составит около 1 миллиарда рублей.
"В Астраханской области начался сбор ранних арбузов. С полей крестьянско-фермерского хозяйства в Камызякском районе ежедневно собирают по 20 тонн арбузов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Для получения такого раннего урожая рассаду сначала выращивали в теплицах, а после высадили в грунт под пленку. Первая ягода, как уточнил Бабушкин, созрела еще неделю назад. Камызякскую продукцию уже успели оценить не только астраханцы, но и жители Московской, Воронежской областей. Под арбузы в фермерском хозяйстве отвели более 300 гектаров. Сорта все отечественные, разного срока созревания. Собирать урожай здесь будут до осени.
Астраханская область считается "арбузной столицей" России. Каждый третий российский арбуз выращивают в регионе, а сам он – один из главных брендов Астраханской области. География поставок обширная – от Москвы до Ямала. Ягода также идет на экспорт в Белоруссию. Астраханские селекционеры активно разрабатывают новые сорта арбуза, в том числе с желтой и белой мякотью.