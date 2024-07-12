https://ria.ru/20240712/urozhay-1959152032.html

Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области

Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области - РИА Новости, 12.07.2024

Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области

Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:00

2024-07-12T10:00

2024-07-12T10:00

астраханская область

камызякский район

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, бахчевыми культурами в области занято почти 8 тысяч гектаров. Астраханские аграрии планируют собрать около 300 тысяч тонн. Объем господдержки сельхозтоваропроизводителям в 2024 году составит около 1 миллиарда рублей. "В Астраханской области начался сбор ранних арбузов. С полей крестьянско-фермерского хозяйства в Камызякском районе ежедневно собирают по 20 тонн арбузов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Для получения такого раннего урожая рассаду сначала выращивали в теплицах, а после высадили в грунт под пленку. Первая ягода, как уточнил Бабушкин, созрела еще неделю назад. Камызякскую продукцию уже успели оценить не только астраханцы, но и жители Московской, Воронежской областей. Под арбузы в фермерском хозяйстве отвели более 300 гектаров. Сорта все отечественные, разного срока созревания. Собирать урожай здесь будут до осени. Астраханская область считается "арбузной столицей" России. Каждый третий российский арбуз выращивают в регионе, а сам он – один из главных брендов Астраханской области. География поставок обширная – от Москвы до Ямала. Ягода также идет на экспорт в Белоруссию. Астраханские селекционеры активно разрабатывают новые сорта арбуза, в том числе с желтой и белой мякотью.

https://ria.ru/20240627/kartofel-1955788135.html

https://ria.ru/20240528/polka-1948960330.html

камызякский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

камызякский район, игорь бабушкин