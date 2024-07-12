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Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области - РИА Новости, 12.07.2024
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Астраханская область
 
10:00 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/urozhay-1959152032.html
Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области
Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области - РИА Новости, 12.07.2024
Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области
Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:00
2024-07-12T10:00
астраханская область
камызякский район
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, бахчевыми культурами в области занято почти 8 тысяч гектаров. Астраханские аграрии планируют собрать около 300 тысяч тонн. Объем господдержки сельхозтоваропроизводителям в 2024 году составит около 1 миллиарда рублей. "В Астраханской области начался сбор ранних арбузов. С полей крестьянско-фермерского хозяйства в Камызякском районе ежедневно собирают по 20 тонн арбузов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Для получения такого раннего урожая рассаду сначала выращивали в теплицах, а после высадили в грунт под пленку. Первая ягода, как уточнил Бабушкин, созрела еще неделю назад. Камызякскую продукцию уже успели оценить не только астраханцы, но и жители Московской, Воронежской областей. Под арбузы в фермерском хозяйстве отвели более 300 гектаров. Сорта все отечественные, разного срока созревания. Собирать урожай здесь будут до осени. Астраханская область считается "арбузной столицей" России. Каждый третий российский арбуз выращивают в регионе, а сам он – один из главных брендов Астраханской области. География поставок обширная – от Москвы до Ямала. Ягода также идет на экспорт в Белоруссию. Астраханские селекционеры активно разрабатывают новые сорта арбуза, в том числе с желтой и белой мякотью.
https://ria.ru/20240627/kartofel-1955788135.html
https://ria.ru/20240528/polka-1948960330.html
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камызякский район, игорь бабушкин
Астраханская область, Камызякский район, Игорь Бабушкин

Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Сбор ранних арбузов начался в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его словам, бахчевыми культурами в области занято почти 8 тысяч гектаров. Астраханские аграрии планируют собрать около 300 тысяч тонн. Объем господдержки сельхозтоваропроизводителям в 2024 году составит около 1 миллиарда рублей.
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"В Астраханской области начался сбор ранних арбузов. С полей крестьянско-фермерского хозяйства в Камызякском районе ежедневно собирают по 20 тонн арбузов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Для получения такого раннего урожая рассаду сначала выращивали в теплицах, а после высадили в грунт под пленку. Первая ягода, как уточнил Бабушкин, созрела еще неделю назад. Камызякскую продукцию уже успели оценить не только астраханцы, но и жители Московской, Воронежской областей. Под арбузы в фермерском хозяйстве отвели более 300 гектаров. Сорта все отечественные, разного срока созревания. Собирать урожай здесь будут до осени.
Астраханская область считается "арбузной столицей" России. Каждый третий российский арбуз выращивают в регионе, а сам он – один из главных брендов Астраханской области. География поставок обширная – от Москвы до Ямала. Ягода также идет на экспорт в Белоруссию. Астраханские селекционеры активно разрабатывают новые сорта арбуза, в том числе с желтой и белой мякотью.
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