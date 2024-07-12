https://ria.ru/20240712/ukraina-1959342484.html

Киев включил Машкова в список лиц, "создающих угрозу нацбезопасности"

Киев включил Машкова в список лиц, "создающих угрозу нацбезопасности" - РИА Новости, 12.07.2024

Киев включил Машкова в список лиц, "создающих угрозу нацбезопасности"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины сообщил, что внес в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны, еще шесть... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:41

2024-07-12T19:41

2024-07-12T19:41

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины сообщил, что внес в список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны, еще шесть российских актеров, среди которых народный артист России Владимир Машков. "На заседании 11 июля медиарегулятор решил включить в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, еще шестерых российских актеров. Санкции касаются, в частности, таких российских актеров: Антоновой Натальи Сергеевны; Батырева Антона Николаевича; Векслера Сергея Мейлеховича; Гогунского Виталия Евгеньевича; Машкова Владимира Львовича; Яковлевой Алены Юрьевны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета. Украинская структура мотивировала свое решение тем, что артисты на своих страничках в социальных сетях выражают поддержку проведению Специальной военной операции. Кроме того, нацсовет добавил в санкционный список пять российских медиасервисов. В частности, речь идет о Shara-TV, ILookTV, AntiFriz, IPTV Online, TVBoom. Минкультуры Украины в апреле 2023 года опубликовало обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто якобы создает угрозу национальной безопасности украинского государства. Среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры - Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами".

https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html

https://ria.ru/20231204/mashkov-1913636795.html

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россия, украина, владимир путин, владимир машков, дмитрий киселев, в мире