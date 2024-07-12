https://ria.ru/20240712/ukraina-1959309182.html
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО в данный момент не настроены принимать Украину в альянс. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:33
2024-07-12T17:33
2024-07-12T17:33
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО в данный момент не настроены принимать Украину в альянс. "У альянса нет аппетита делать это в данный момент ", - сказал Сикорский, выступая на площадке Института американского предпринимательства, комментируя перспективу членства Украины в НАТО. При этом он добавил, что у НАТО есть желание продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не "победит". По итогам состоявшегося на этой неделе в американской столице саммита НАТО члены альянса пообещали Украине "необратимую дорогу" в альянс, однако не обозначили конкретных сроков вступления. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения принятые на саммите НАТО относительно вступления Украины в альянс "показным единством", которое буквально трещало по швам.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
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в мире, украина, польша, радослав сикорский, нато
В мире, Украина, Польша, Радослав Сикорский, НАТО
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО
Глава МИД Польши Сикорский: члены НАТО не настроены принимать Украину в альянс
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО в данный момент не настроены принимать Украину в альянс.
"У альянса нет аппетита делать это в данный момент ", - сказал Сикорский, выступая на площадке Института американского предпринимательства, комментируя перспективу членства Украины в НАТО.
При этом он добавил, что у НАТО есть желание продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не "победит".
По итогам состоявшегося на этой неделе в американской столице саммита НАТО члены альянса пообещали Украине "необратимую дорогу" в альянс, однако не обозначили конкретных сроков вступления.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
назвала решения принятые на саммите НАТО относительно вступления Украины в альянс "показным единством", которое буквально трещало по швам.