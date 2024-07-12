https://ria.ru/20240712/ukraina-1959309182.html

"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО

"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО - РИА Новости, 12.07.2024

"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО в данный момент не настроены принимать Украину в альянс. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:33

2024-07-12T17:33

2024-07-12T17:33

в мире

украина

польша

радослав сикорский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102516/88/1025168873_0:153:2000:1278_1920x0_80_0_0_c91df61e4831103c2a32a73538d0f3a2.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что члены НАТО в данный момент не настроены принимать Украину в альянс. "У альянса нет аппетита делать это в данный момент ", - сказал Сикорский, выступая на площадке Института американского предпринимательства, комментируя перспективу членства Украины в НАТО. При этом он добавил, что у НАТО есть желание продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не "победит". По итогам состоявшегося на этой неделе в американской столице саммита НАТО члены альянса пообещали Украине "необратимую дорогу" в альянс, однако не обозначили конкретных сроков вступления. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения принятые на саммите НАТО относительно вступления Украины в альянс "показным единством", которое буквально трещало по швам.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, радослав сикорский, нато