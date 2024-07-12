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США могли снять ограничения на использование оружия, предположили в МИД - РИА Новости, 12.07.2024
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15:06 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959256927.html
США могли снять ограничения на использование оружия, предположили в МИД
США могли снять ограничения на использование оружия, предположили в МИД - РИА Новости, 12.07.2024
США могли снять ограничения на использование оружия, предположили в МИД
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США могли снять ограничения на использование Украиной поставляемого американского оружия. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:06
2024-07-12T15:06
сша
россия
украина
джо байден
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США могли снять ограничения на использование Украиной поставляемого американского оружия. Ранее президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы смысла. "Я хочу вам сказать, что, прежде всего, веры нет ни на грош заявлениям официальных лиц США любого уровня, поскольку вся их политика - это политика с тройным дном, даже не с двойным. После выхода в какие-то другие координаты в силу меняющихся обстоятельств моментально забывается то, что они сами произносили накануне", - сказал он в эфире Первого канала. "Прозвучало, что на определенных весьма серьезных уровнях в Вашингтоне каждый день анализируются пределы допустимого с точки зрения применения американского оружия, поставляемого Украине. Возможно, это так и есть. Возможно, все ограничения уже сняты. Скорее всего, ровно об этом речь", - добавил Рябков. По его словам, в США видят, что ситуация складывается не в пользу Киева. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет. Кирби добавил, что Вашингтон хочет предоставить Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.
https://ria.ru/20240712/bayden-1959121219.html
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сша, россия, украина, джо байден, вооруженные силы украины
США, Россия, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
США могли снять ограничения на использование оружия, предположили в МИД

Рябков: США могли снять ограничения на использование Киевом американского оружия

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США могли снять ограничения на использование Украиной поставляемого американского оружия.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы смысла.
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Вчера, 02:59
«
"Я хочу вам сказать, что, прежде всего, веры нет ни на грош заявлениям официальных лиц США любого уровня, поскольку вся их политика - это политика с тройным дном, даже не с двойным. После выхода в какие-то другие координаты в силу меняющихся обстоятельств моментально забывается то, что они сами произносили накануне", - сказал он в эфире Первого канала.
"Прозвучало, что на определенных весьма серьезных уровнях в Вашингтоне каждый день анализируются пределы допустимого с точки зрения применения американского оружия, поставляемого Украине. Возможно, это так и есть. Возможно, все ограничения уже сняты. Скорее всего, ровно об этом речь", - добавил Рябков.
По его словам, в США видят, что ситуация складывается не в пользу Киева.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении "бить куда угодно" речи не идет. Кирби добавил, что Вашингтон хочет предоставить Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.
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