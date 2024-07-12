https://ria.ru/20240712/ukraina-1959247902.html
Москва ничего не знает о мирном плане Трампа по Украине, заявил МИД России
Москва ничего не знает о мирном плане Трампа по Украине, заявил МИД России - РИА Новости, 12.07.2024
Москва ничего не знает о мирном плане Трампа по Украине, заявил МИД России
Москве ничего не известно о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:34
2024-07-12T14:34
2024-07-12T16:24
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москве ничего не известно о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Нет, не известно", - сказал Рябков в эфире "Первого канала", отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что РФ фиксирует сигналы, которые поступают в публичном пространстве от бывшего президента США, а также отслеживают контакты, которые зарубежные лидеры осуществляют с Вашингтоном."И не преувеличиваем значимость ни того, ни другого", - добавил Рябков.В четверг в рамках мирной инициативы по Украине премьер Венгрии Виктор Орбан провел пятую встречу с Трампом и назвал хорошей новостью то, что тот решит украинский вопрос. После встречи с американским экс-лидером в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.Также Орбан заявлял, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также не раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
https://radiosputnik.ru/20240703/zelenskiy-1957218639.html
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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москва, украина
Москва ничего не знает о мирном плане Трампа по Украине, заявил МИД России
Замглавы МИД Рябков: Москве ничего не известно о мирном плане Трампа по Украине
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Москве ничего не известно о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нет, не известно", - сказал Рябков в эфире "Первого канала", отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что РФ фиксирует сигналы, которые поступают в публичном пространстве от бывшего президента США, а также отслеживают контакты, которые зарубежные лидеры осуществляют с Вашингтоном.
«
"И не преувеличиваем значимость ни того, ни другого", - добавил Рябков.
В четверг в рамках мирной инициативы по Украине премьер Венгрии Виктор Орбан провел пятую встречу с Трампом и назвал хорошей новостью то, что тот решит украинский вопрос. После встречи с американским экс-лидером в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.
Также Орбан заявлял, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также не раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.