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"Все дороги". Генерал ВСУ выступил с радикальным предложением по F-16 - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959196267.html
"Все дороги". Генерал ВСУ выступил с радикальным предложением по F-16
"Все дороги". Генерал ВСУ выступил с радикальным предложением по F-16 - РИА Новости, 12.07.2024
"Все дороги". Генерал ВСУ выступил с радикальным предложением по F-16
ВСУ должны использовать для запуска F-16 дороги вместо аэродромов, цитирует издание "Страна.ua" генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса. "Все украинские... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:10
2024-07-12T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
f-16
сергей кривонос
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВСУ должны использовать для запуска F-16 дороги вместо аэродромов, цитирует издание "Страна.ua" генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса. "Все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции &lt;…&gt;. Шведские автодороги – это сплошной аэродром. И достаточно сложно обнаружить, попасть, потому что на каждом участке в 50 км есть площадки для ожидания, площадки для приземления", — сказал он. Вместе с тем, он усомнился, что Украина сможет обслужить большое количество истребителей F-16. По его словам, на каждый самолет нужно минимум два пилота, а лучше три-четыре. Кроме того, Кривонос напомнил, что россияне достаточно быстро находили определенное противодействие против любых западных поставок.
https://ria.ru/20240712/nato-1959177561.html
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в мире, вооруженные силы украины, f-16, сергей кривонос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, F-16, Сергей Кривонос
"Все дороги". Генерал ВСУ выступил с радикальным предложением по F-16

Экс-генерал Кривонос: ВСУ должны использовать для F-16 дороги вместо аэродромов

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВСУ должны использовать для запуска F-16 дороги вместо аэродромов, цитирует издание "Страна.ua" генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса.

"Все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции <…>. Шведские автодороги – это сплошной аэродром. И достаточно сложно обнаружить, попасть, потому что на каждом участке в 50 км есть площадки для ожидания, площадки для приземления", — сказал он.
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Вместе с тем, он усомнился, что Украина сможет обслужить большое количество истребителей F-16. По его словам, на каждый самолет нужно минимум два пилота, а лучше три-четыре.

Кроме того, Кривонос напомнил, что россияне достаточно быстро находили определенное противодействие против любых западных поставок.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныF-16Сергей Кривонос
 
 
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