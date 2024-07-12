https://ria.ru/20240712/ukraina-1959196267.html

"Все дороги". Генерал ВСУ выступил с радикальным предложением по F-16

"Все дороги". Генерал ВСУ выступил с радикальным предложением по F-16 - РИА Новости, 12.07.2024

"Все дороги". Генерал ВСУ выступил с радикальным предложением по F-16

ВСУ должны использовать для запуска F-16 дороги вместо аэродромов, цитирует издание "Страна.ua" генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса. "Все украинские... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:10

2024-07-12T12:10

2024-07-12T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

f-16

сергей кривонос

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВСУ должны использовать для запуска F-16 дороги вместо аэродромов, цитирует издание "Страна.ua" генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса. "Все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции <…>. Шведские автодороги – это сплошной аэродром. И достаточно сложно обнаружить, попасть, потому что на каждом участке в 50 км есть площадки для ожидания, площадки для приземления", — сказал он. Вместе с тем, он усомнился, что Украина сможет обслужить большое количество истребителей F-16. По его словам, на каждый самолет нужно минимум два пилота, а лучше три-четыре. Кроме того, Кривонос напомнил, что россияне достаточно быстро находили определенное противодействие против любых западных поставок.

https://ria.ru/20240712/nato-1959177561.html

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959165979.html

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в мире, вооруженные силы украины, f-16, сергей кривонос