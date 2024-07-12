"Все дороги". Генерал ВСУ выступил с радикальным предложением по F-16
Экс-генерал Кривонос: ВСУ должны использовать для F-16 дороги вместо аэродромов
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВСУ должны использовать для запуска F-16 дороги вместо аэродромов, цитирует издание "Страна.ua" генерала ВСУ в отставке Сергея Кривоноса.
"Все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции <…>. Шведские автодороги – это сплошной аэродром. И достаточно сложно обнаружить, попасть, потому что на каждом участке в 50 км есть площадки для ожидания, площадки для приземления", — сказал он.
"Все украинские дороги, все автострады должны быть подготовлены по системе, как это, например, существует в той же Швеции <…>. Шведские автодороги – это сплошной аэродром. И достаточно сложно обнаружить, попасть, потому что на каждом участке в 50 км есть площадки для ожидания, площадки для приземления", — сказал он.
Вместе с тем, он усомнился, что Украина сможет обслужить большое количество истребителей F-16. По его словам, на каждый самолет нужно минимум два пилота, а лучше три-четыре.
Кроме того, Кривонос напомнил, что россияне достаточно быстро находили определенное противодействие против любых западных поставок.
Кроме того, Кривонос напомнил, что россияне достаточно быстро находили определенное противодействие против любых западных поставок.