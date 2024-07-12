МИД России осудил удары Израиля по Сирии
Захарова: удары Израиля по Сирии увеличивают вероятность разрастания конфликта
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва призывает израильское руководство отказаться от агрессивных силовых акций в отношении Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Мы категорически осуждаем подобные безответственные действия, они увеличивают вероятность разрастания вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, подкаливают регион к опасной пропасти. Мы настоятельно призываем израильское руководство отказаться от силовых акций в отношении Сирии", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее израильские военно-воздушные силы нанесли удар по окрестностям города Банияс на северо-западе Сирии, нанесен материальный ущерб, сообщило в ночь на 9 июля сирийское новостное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Армия 11 июля сообщила об ударах по инфраструктуре вооруженных сил Сирии, обвинив Дамаск в нарушении границы, установленной в рамках соглашения 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией в буферной зоне на Голанских высотах. Уже 12 июля Израиль сообщил, что нанес удар по военному посту в районе Тасиль на юге Сирии в ответ на снаряд, выпущенный в четверг из Сирии по северной территории Израиля в районе Голанских высот.
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