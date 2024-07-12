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МИД России осудил удары Израиля по Сирии

МИД России осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 12.07.2024

МИД России осудил удары Израиля по Сирии

Москва призывает израильское руководство отказаться от агрессивных силовых акций в отношении Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:36

2024-07-12T16:36

2024-07-12T17:10

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва призывает израильское руководство отказаться от агрессивных силовых акций в отношении Сирии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы категорически осуждаем подобные безответственные действия, они увеличивают вероятность разрастания вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, подкаливают регион к опасной пропасти. Мы настоятельно призываем израильское руководство отказаться от силовых акций в отношении Сирии", - сказала она в ходе брифинга.Ранее израильские военно-воздушные силы нанесли удар по окрестностям города Банияс на северо-западе Сирии, нанесен материальный ущерб, сообщило в ночь на 9 июля сирийское новостное агентство SANA со ссылкой на военный источник.Армия 11 июля сообщила об ударах по инфраструктуре вооруженных сил Сирии, обвинив Дамаск в нарушении границы, установленной в рамках соглашения 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией в буферной зоне на Голанских высотах. Уже 12 июля Израиль сообщил, что нанес удар по военному посту в районе Тасиль на юге Сирии в ответ на снаряд, выпущенный в четверг из Сирии по северной территории Израиля в районе Голанских высот.

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в мире, россия, израиль, сирия, мария захарова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году