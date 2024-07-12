https://ria.ru/20240712/ucheniya-1959172366.html

Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА

Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА - РИА Новости, 12.07.2024

Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА

Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:07

2024-07-12T11:07

2024-07-12T11:07

специальная военная операция на украине

безопасность

новороссийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg

КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили журналистам в администрации города. "В период 11.00 по 13.00 и с 21.00 по 23.00 15 июля 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/sevastopol-1958613843.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, новороссийск