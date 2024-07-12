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Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ucheniya-1959172366.html
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА - РИА Новости, 12.07.2024
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:07
2024-07-12T11:07
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссийск
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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили журналистам в администрации города. "В период 11.00 по 13.00 и с 21.00 по 23.00 15 июля 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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безопасность, новороссийск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск
Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА

Власти Новороссийска предупредили об учениях по отражению БПЛА со стрельбой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Порт Новороссийска. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в понедельник учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили журналистам в администрации города.
"В период 11.00 по 13.00 и с 21.00 по 23.00 15 июля 2024 года спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовороссийск
 
 
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