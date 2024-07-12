https://ria.ru/20240712/ucheniya-1959158582.html

В Китае прокомментировали совместные военные учения с Россией

В Китае прокомментировали совместные военные учения с Россией - РИА Новости, 12.07.2024

В Китае прокомментировали совместные военные учения с Россией

Совместные военные учения вооруженных сил КНР и РФ, которые ранее начались на юге Китая, призваны углубить стратегическое партнерство и продемонстрировать... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:30

2024-07-12T10:30

2024-07-12T10:53

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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Совместные военные учения вооруженных сил КНР и РФ, которые ранее начались на юге Китая, призваны углубить стратегическое партнерство и продемонстрировать решимость и возможности двух сторон в совместном противодействии угрозам безопасности, говорится в заявлении министерства обороны Китая, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети WeChat.Как сообщило в пятницу министерство обороны КНР, согласно ежегодному плану и двусторонним договоренностям между Китаем и Россией, в начале июля в водном и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян, расположенного в провинции Гуандун на юге страны, военные двух стран начали совместные учения "Морское взаимодействие-2024"."Текущие учения, которые продлятся примерно до середины июля, призваны продемонстрировать решимость и возможности обеих сторон в совместном противодействии угрозам безопасности на море и сохранении глобального и регионального мира и стабильности", - говорится в заявлении.Учения поспособствуют углублению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, сообщили в МО КНР."(Учения) поспособствуют дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и России и координации в новую эпоху", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20240711/putin-1959000335.html

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китай, россия, безопасность, в мире