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В Китае прокомментировали совместные военные учения с Россией
В Китае прокомментировали совместные военные учения с Россией - РИА Новости, 12.07.2024
В Китае прокомментировали совместные военные учения с Россией
Совместные военные учения вооруженных сил КНР и РФ, которые ранее начались на юге Китая, призваны углубить стратегическое партнерство и продемонстрировать... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:30
2024-07-12T10:30
2024-07-12T10:53
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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Совместные военные учения вооруженных сил КНР и РФ, которые ранее начались на юге Китая, призваны углубить стратегическое партнерство и продемонстрировать решимость и возможности двух сторон в совместном противодействии угрозам безопасности, говорится в заявлении министерства обороны Китая, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети WeChat.Как сообщило в пятницу министерство обороны КНР, согласно ежегодному плану и двусторонним договоренностям между Китаем и Россией, в начале июля в водном и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян, расположенного в провинции Гуандун на юге страны, военные двух стран начали совместные учения "Морское взаимодействие-2024"."Текущие учения, которые продлятся примерно до середины июля, призваны продемонстрировать решимость и возможности обеих сторон в совместном противодействии угрозам безопасности на море и сохранении глобального и регионального мира и стабильности", - говорится в заявлении.Учения поспособствуют углублению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, сообщили в МО КНР."(Учения) поспособствуют дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и России и координации в новую эпоху", - сообщается в заявлении.
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китай, россия, безопасность, в мире
Китай, Россия, Безопасность, В мире
В Китае прокомментировали совместные военные учения с Россией
МО КНР: совместные с РФ учения углубляют партнерство и демонстрируют решимость
ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Совместные военные учения вооруженных сил КНР и РФ, которые ранее начались на юге Китая, призваны углубить стратегическое партнерство и продемонстрировать решимость и возможности двух сторон в совместном противодействии угрозам безопасности, говорится в заявлении министерства обороны Китая, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
Как сообщило в пятницу министерство обороны КНР, согласно ежегодному плану и двусторонним договоренностям между Китаем и Россией, в начале июля в водном и воздушном пространстве вблизи города Чжаньцзян, расположенного в провинции Гуандун на юге страны, военные двух стран начали совместные учения "Морское взаимодействие-2024".
"Текущие учения, которые продлятся примерно до середины июля, призваны продемонстрировать решимость и возможности обеих сторон в совместном противодействии угрозам безопасности на море и сохранении глобального и регионального мира и стабильности", - говорится в заявлении.
Учения поспособствуют углублению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран, сообщили в МО КНР.
"(Учения) поспособствуют дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и России и координации в новую эпоху", - сообщается в заявлении.