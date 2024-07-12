https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959352796.html

Турция определит дорожную карту по нормализации отношений с Сирией

Турция определит дорожную карту по нормализации отношений с Сирией - РИА Новости, 12.07.2024

Турция определит дорожную карту по нормализации отношений с Сирией

Глава МИД Турции Хакан Фидан определяет "дорожную карту" с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска, реализации переговоров лидеров Турции и Сирии,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:13

2024-07-12T21:13

2024-07-12T21:13

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хакан фидан

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан определяет "дорожную карту" с коллегами по нормализации отношений Анкары и Дамаска, реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что глава МИД Турции Хакан Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом, возможно, и в третьей стране. "Я поручил этот вопрос министру иностранных дел Хакану Фидану, и мой министр иностранных дел определит всю дорожную карту работы, встретившись со своими коллегами. Мы будем надеяться, что предпримем соответствующие шаги. Мы верим, что справедливый мир в Сирии возможен. При каждой возможности мы заявляем, что территориальная целостность Сирии отвечает и нашим интересам. Справедливый мир, который будет построен в Сирии, принесет нам наибольшую пользу. Мы говорим, что самый важный шаг в этом процессе строительства - это начало новой эры в отношениях с Сирией", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращению из Вашингтона. Надежды на встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада растут, но в Дамаске слишком много проблем, писала газета Hürriyet. Эрдоган при этом ранее сообщал, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным может "направить приглашение" президенту Сирии Башару Асаду для начала нового процесса нормализации отношений Анкары с Дамаском. Эрдоган, комментируя заявления Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявлял на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно открываются 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщала, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240711/erdogan-1959035706.html

https://ria.ru/20240709/turtsija-1958424116.html

https://ria.ru/20240707/erdogan-1958037343.html

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