https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959352266.html

Турция на саммите НАТО подняла вопрос об основе для переговоров по Украине

Турция на саммите НАТО подняла вопрос об основе для переговоров по Украине - РИА Новости, 12.07.2024

Турция на саммите НАТО подняла вопрос об основе для переговоров по Украине

Турция на саммите НАТО подняла вопрос о необходимости подготовить основу для переговоров по Украине, готова продолжить стамбульский процесс, заявил в пятницу... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:08

2024-07-12T21:08

2024-07-12T21:08

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция на саммите НАТО подняла вопрос о необходимости подготовить основу для переговоров по Украине, готова продолжить стамбульский процесс, заявил в пятницу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Я обратил внимание на необходимость вернуться к дипломатии и подготовить основу для переговоров без дальнейшего кровопролития, подчеркнув, что мы готовы продолжать стамбульский процесс в этом направлении", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Вашингтона. Он отметил, что у Турции многоплановые отношения как с РФ, так и Украиной, Анкара старается придерживаться взвешенной позиции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия также заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240712/erdogan--1959351932.html

https://radiosputnik.ru/20240712/antonov-1959134649.html

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в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сергей лавров, нато