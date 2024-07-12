https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959215133.html
В Кремле прокомментировали намерение Турции присоединиться к ШОС
В Кремле прокомментировали намерение Турции присоединиться к ШОС - РИА Новости, 12.07.2024
В Кремле прокомментировали намерение Турции присоединиться к ШОС
Москве известно о намерении Анкары присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но есть определенные противоречия, связанные с позицией Турции... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:02
2024-07-12T13:02
2024-07-12T13:02
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москве известно о намерении Анкары присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но есть определенные противоречия, связанные с позицией Турции как члена НАТО по основополагающим вопросам, и определенные темы для обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к ШОС. Там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим Турции как члена НАТО - Североатлантического альянса и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС. Есть определенные темы для обсуждения", - сказал Песков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что целью Анкары является членство страны в ШОС.
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турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, шос, нато, в мире
Турция, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, НАТО, В мире
В Кремле прокомментировали намерение Турции присоединиться к ШОС
Песков: РФ знает о намерении Турции присоединиться к ШОС, но есть противоречия