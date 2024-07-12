https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959116279.html

Эрдоган допустил встречу с Асадом в третьей стране

Эрдоган допустил встречу с Асадом в третьей стране - РИА Новости, 12.07.2024

Эрдоган допустил встречу с Асадом в третьей стране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:50

2024-07-12T01:50

2024-07-12T02:20

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

башар асад

сирия

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан уполномочен организовать его встречу с сирийский коллегой Башаром Асадом, возможно, и в третьей стране. Надежды на встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада растут, но в Дамаске слишком много проблем, писала газета Hürriyet. Эрдоган при этом ранее сообщал, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным может "направить приглашение" президенту Сирии Башару Асаду для начала нового процесса нормализации отношений Анкары с Дамаском."Две недели назад я призвал господина Асада (Башара) провести встречу либо в моей стране, либо в третьей стране. Наш министр иностранных дел уполномочен заниматься этим вопросом, также связался со своими коллегами по этому вопросу. Мы хотим начать новый процесс, преодолев недовольство (в отношениях)", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию вел гостелеканал TRT Haber.Эрдоган, комментируя заявления Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявлял на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны.В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно открываются 1 июля.Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщала, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде.Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240709/turtsija-1958424116.html

https://ria.ru/20240711/erdogan-1959035706.html

турция

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, башар асад, сирия