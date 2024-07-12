https://ria.ru/20240712/turtsiya-1959115911.html

Байден пообещал решить вопрос о поставках F-16 Турции

Байден пообещал решить вопрос о поставках F-16 Турции - РИА Новости, 12.07.2024

Байден пообещал решить вопрос о поставках F-16 Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его американский коллега Джо Байден заверил его в том, что за 3-4 недели решит вопрос о поставках... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:47

2024-07-12T01:47

2024-07-12T03:20

в мире

турция

джо байден

реджеп тайип эрдоган

f-16

сша

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его американский коллега Джо Байден заверил его в том, что за 3-4 недели решит вопрос о поставках истребителей F-16 Турции. "Мы говорили с мистером Байденом вчера вечером и сегодня. Он сказал, что решит эту проблему (вопрос поставок F-16) за 3-4 недели. Я еще раз напомнил ему об этом, когда уезжал сегодня… Вопрос о запчастях - это тоже то, что мы обсуждали между собой", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию вел гостелеканал TRT Haber.Турция и США подписали контракт на поставку партии истребителей F-16, переговоры по которым шли с затруднениями, сообщало минобороны Турции.Конкретное число истребителей пока не называется. Турецкие СМИ ранее сообщали, что Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для имеющихся 79 самолетов. Поставка новых истребителей F-16 может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, писала газета Hürriyet.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

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в мире, турция, джо байден, реджеп тайип эрдоган, f-16, сша