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Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова
Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова - РИА Новости, 12.07.2024
Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова
Полномочный министр посольства Румынии в России Лилиана Бурда посетила Курильские острова Сахалинской области с неофициальным визитом в туристических целях,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:33
2024-07-12T16:33
2024-07-12T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Полномочный министр посольства Румынии в России Лилиана Бурда посетила Курильские острова Сахалинской области с неофициальным визитом в туристических целях, сообщила РИА Новости представитель туристической отрасли Сахалина Оксана Ризнич. "В наших краях с неофициальным визитом в туристических целях побывала Лилиана Бурда. Она посетила Курильские острова Сахалинской области. В частности, речь идет о территориях островов Шикотан и Кунашир", — сказала Ризнич агентству. По ее словам, Бурда оформила все необходимые разрешения официальным путем, в соответствии с российским законодательством, в том числе пропуск в пограничную зону.
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курильские острова, сахалинская область, румыния, новости - туризм
Туризм, Курильские острова, Сахалинская область, Румыния, Новости - Туризм
Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова
Полномочный министр посольства Румынии Бурда побывала на Курилах как турист