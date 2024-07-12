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Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова - РИА Новости, 12.07.2024
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Туризм
 
16:33 12.07.2024 (обновлено: 17:15 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/turizm-1959288793.html
Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова
Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова - РИА Новости, 12.07.2024
Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова
Полномочный министр посольства Румынии в России Лилиана Бурда посетила Курильские острова Сахалинской области с неофициальным визитом в туристических целях,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:33
2024-07-12T17:15
туризм
курильские острова
сахалинская область
румыния
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Полномочный министр посольства Румынии в России Лилиана Бурда посетила Курильские острова Сахалинской области с неофициальным визитом в туристических целях, сообщила РИА Новости представитель туристической отрасли Сахалина Оксана Ризнич. "В наших краях с неофициальным визитом в туристических целях побывала Лилиана Бурда. Она посетила Курильские острова Сахалинской области. В частности, речь идет о территориях островов Шикотан и Кунашир", — сказала Ризнич агентству. По ее словам, Бурда оформила все необходимые разрешения официальным путем, в соответствии с российским законодательством, в том числе пропуск в пограничную зону.
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курильские острова
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курильские острова, сахалинская область, румыния, новости - туризм
Туризм, Курильские острова, Сахалинская область, Румыния, Новости - Туризм
Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова

Полномочный министр посольства Румынии Бурда побывала на Курилах как турист

© РИА Новости / Екатерина Аристархова | Перейти в медиабанкМыс Васин острова Уруп
Мыс Васин острова Уруп - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Аристархова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Полномочный министр посольства Румынии в России Лилиана Бурда посетила Курильские острова Сахалинской области с неофициальным визитом в туристических целях, сообщила РИА Новости представитель туристической отрасли Сахалина Оксана Ризнич.
«
"В наших краях с неофициальным визитом в туристических целях побывала Лилиана Бурда. Она посетила Курильские острова Сахалинской области. В частности, речь идет о территориях островов Шикотан и Кунашир", — сказала Ризнич агентству.
По ее словам, Бурда оформила все необходимые разрешения официальным путем, в соответствии с российским законодательством, в том числе пропуск в пограничную зону.
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ТуризмКурильские островаСахалинская областьРумынияНовости - Туризм
 
 
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