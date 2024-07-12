https://ria.ru/20240712/turizm-1959288793.html

Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова

Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова - РИА Новости, 12.07.2024

Полномочный министр посольства Румынии посетила Курильские острова

Полномочный министр посольства Румынии в России Лилиана Бурда посетила Курильские острова Сахалинской области с неофициальным визитом в туристических целях,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:33

2024-07-12T16:33

2024-07-12T17:15

туризм

курильские острова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Полномочный министр посольства Румынии в России Лилиана Бурда посетила Курильские острова Сахалинской области с неофициальным визитом в туристических целях, сообщила РИА Новости представитель туристической отрасли Сахалина Оксана Ризнич. "В наших краях с неофициальным визитом в туристических целях побывала Лилиана Бурда. Она посетила Курильские острова Сахалинской области. В частности, речь идет о территориях островов Шикотан и Кунашир", — сказала Ризнич агентству. По ее словам, Бурда оформила все необходимые разрешения официальным путем, в соответствии с российским законодательством, в том числе пропуск в пограничную зону.

https://ria.ru/20240118/chukotka-1921622345.html

курильские острова

сахалинская область

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курильские острова, сахалинская область, румыния, новости - туризм