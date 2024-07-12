https://ria.ru/20240712/turizm-1959071649.html

Эксперты рассказали, на чем туристы стали чаще экономить

Эксперты рассказали, на чем туристы стали чаще экономить - РИА Новости, 12.07.2024

Эксперты рассказали, на чем туристы стали чаще экономить

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за какие дополнительные услуги в отелях они готовы заплатить чуть больше ради качественного отдыха, а на чем... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T00:50

2024-07-12T00:50

2024-07-12T14:09

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, за какие дополнительные услуги в отелях они готовы заплатить чуть больше ради качественного отдыха, а на чем готовы сэкономить, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании задали ряд вопросов 1215 пользователей, а ответы сравнили с аналогичными за 2022 год. Оказалось, что за два года туристы стали чаще экономить на отдыхе.Так, число респондентов, отправляющихся в путешествие в высокий сезон, сократилось на четверть – с 65 до 52 процентов. Также с 58 до 51 процента снизилось число тех, кто готов отправиться в поездку в новогодние или майские каникулы, когда цены растут.Отказ от ряда удобств — тоже способ сэкономить. Два года назад 79 процентов опрошенных могли увеличить траты на отель, если он находится рядом с морем. В этом году доля таких туристов - 64 процента.Менее значимо — с 64 до 62 процентов сократилось число готовых немного – пару тысяч рублей в сутки — доплатить за гостиницу более высокого уровня. Зато повышение категории номера, например, со стандарта на люкс, интересно половине отдыхающих. Пару лет назад такие траты допускали 34 процента пользователей.За номер с балконом готовы доплатить 78 процентов туристов, что на 18 процентов больше, чем в 2022 году. Наличие мини-бара считают обязательным 21 процент путешественников, что на три процента больше, чем два года назад. Зато на восемь процентов меньше гостей обращают внимание на развлечения, которые не входят в стоимость проживания, например, спа или спортзал.За два года почти не изменилось число отдыхающих, которые выбирают гостиницы на "все включено" (72 процента) и обращают внимание на вид из окна (62 процента). Две трети, а именно 64 процента респондентов, как и раньше, пользуются услугами гида.

https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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