https://ria.ru/20240712/tramp-1959127039.html
Трамп заявил, что Байден страдает психозом
Трамп заявил, что Байден страдает психозом - РИА Новости, 12.07.2024
Трамп заявил, что Байден страдает психозом
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден страдает психозом на почве его персоны. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:00
2024-07-12T05:00
2024-07-12T05:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден страдает психозом на почве его персоны. "Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе", - написал экс-президент в социальной сети Truth Social. Вероятно, Трамп таким образом прокомментировал резонансную оговорку Байдена, который на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". Сторонники экс-президента используют выражение "синдром помешательства на Трампе" для обозначения чрезмерно пристрастной, по их мнению, критики в его адрес.
https://ria.ru/20240711/smi-1958943047.html
https://ria.ru/20240711/sammit-1958873758.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Трамп заявил, что Байден страдает психозом
Трамп заявил, что Байден страдает синдромом помешательства на его персоне