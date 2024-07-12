https://ria.ru/20240712/tramp-1959127039.html

Трамп заявил, что Байден страдает психозом

Трамп заявил, что Байден страдает психозом - РИА Новости, 12.07.2024

Трамп заявил, что Байден страдает психозом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден страдает психозом на почве его персоны. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:00

2024-07-12T05:00

2024-07-12T05:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден страдает психозом на почве его персоны. "Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе", - написал экс-президент в социальной сети Truth Social. Вероятно, Трамп таким образом прокомментировал резонансную оговорку Байдена, который на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". Сторонники экс-президента используют выражение "синдром помешательства на Трампе" для обозначения чрезмерно пристрастной, по их мнению, критики в его адрес.

https://ria.ru/20240711/smi-1958943047.html

https://ria.ru/20240711/sammit-1958873758.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена