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Трамп заявил, что Байден страдает психозом - РИА Новости, 12.07.2024
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05:00 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/tramp-1959127039.html
Трамп заявил, что Байден страдает психозом
Трамп заявил, что Байден страдает психозом - РИА Новости, 12.07.2024
Трамп заявил, что Байден страдает психозом
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден страдает психозом на почве его персоны. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:00
2024-07-12T05:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден страдает психозом на почве его персоны. "Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе", - написал экс-президент в социальной сети Truth Social. Вероятно, Трамп таким образом прокомментировал резонансную оговорку Байдена, который на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". Сторонники экс-президента используют выражение "синдром помешательства на Трампе" для обозначения чрезмерно пристрастной, по их мнению, критики в его адрес.
https://ria.ru/20240711/smi-1958943047.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Трамп заявил, что Байден страдает психозом

Трамп заявил, что Байден страдает синдромом помешательства на его персоне

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден страдает психозом на почве его персоны.
"Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе", - написал экс-президент в социальной сети Truth Social.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Вчера, 12:37
Вероятно, Трамп таким образом прокомментировал резонансную оговорку Байдена, который на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".
Сторонники экс-президента используют выражение "синдром помешательства на Трампе" для обозначения чрезмерно пристрастной, по их мнению, критики в его адрес.
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Вчера, 03:14
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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