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Товарооборот Китая и США за полгода снизился на 0,2 процента - РИА Новости, 12.07.2024
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06:32 12.07.2024 (обновлено: 06:33 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/tovarooborot-1959131794.html
Товарооборот Китая и США за полгода снизился на 0,2 процента
Товарооборот Китая и США за полгода снизился на 0,2 процента - РИА Новости, 12.07.2024
Товарооборот Китая и США за полгода снизился на 0,2 процента
Товарооборот Китая и CША за первое полугодие 2024 года снизился на 0,2% в годовом выражении, составив 322,63 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T06:32
2024-07-12T06:33
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША за первое полугодие 2024 года снизился на 0,2% в годовом выражении, составив 322,63 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-июнь вырос в годовом выражении на 1,5% и составил 241,265 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 81,368 миллиарда долларов, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно в июне уровень товарооборота двух стран составил 59,247 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,735 миллиарда долларов, Китай в США - на 45,512 миллиарда. По итогам 2023 года товарооборот Китая и CША сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html
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китай, сша, в мире
Китай, США, В мире
Товарооборот Китая и США за полгода снизился на 0,2 процента

Товарооборот КНР и США за первое полугодие снизился до 322,63 миллиарда долларов

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША за первое полугодие 2024 года снизился на 0,2% в годовом выражении, составив 322,63 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
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"Китай нас опередил". США оказались в тупике с новейшим оружием
5 июля, 08:00
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-июнь вырос в годовом выражении на 1,5% и составил 241,265 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 81,368 миллиарда долларов, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в июне уровень товарооборота двух стран составил 59,247 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,735 миллиарда долларов, Китай в США - на 45,512 миллиарда.
По итогам 2023 года товарооборот Китая и CША сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов.
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